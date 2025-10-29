自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》多喝水、多吃菜仍便秘？ 醫曝「少1關鍵」腸子難通！

2025/10/29 16:38

許多人有便秘困擾，照著「多喝水、多吃菜、多運動」的老方法做，卻仍天天坐在馬桶苦戰；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕便秘不是小事，它牽動心情、睡眠、社交。許多人照著「多喝水、多吃菜、多運動」的老方法做，卻仍天天坐在馬桶苦戰。台北榮總遺傳優生科主任張家銘提醒，真正的關鍵不只是吃進多少纖維，而是腸道裡的「菌」有沒有吃到對的東西。他建議做3件事，每天增加一小份含益生元食材開始，身體會有感覺。

不是每種纖維都能救腸道！民眾為了對抗便秘，就算多喝水、多吃青菜、多動一動。現實中很多人照做了，還是有排便障礙。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」分享，一篇發表於《British Journal of Nutrition》的綜論，幫忙點出了真正影響便祕的關鍵 : 不只是吃進去多少纖維，而是腸道裡的「菌」有沒有吃到對的東西、長得健康。

研究指出，有全球約1/14的人受功能性便秘困擾，背後跟腸道菌相失衡有關。腸道裡住著上百兆細菌，當「壞菌」比例升高、「好菌」吃不飽、活不久，腸道蠕動自然慢下來，糞便停留越久，水分被吸乾，就變得又硬又難排。只靠瀉藥、灌腸、酵素飲來「通一次」，卻沒有從根本改善腸道生態，便秘問題無法有效根除。

張家銘提到，關鍵就在益生元，很多人聽過益生菌，但較少人了解益生元。益生菌是「好菌本尊」，益生元是「好菌吃的食物」。不是所有纖維都能當益生元，只有能被腸道好菌發酵、並產生短鏈脂肪酸的纖維，才有「調整菌相」的效果。

他接著說，短鏈脂肪酸就像腸道的黃金訊號，它能促進蠕動、保護腸道黏膜
調節免疫、透過腸腦軸影響情緒與壓力。研究發現像菊糖（Inulin）、果寡糖（Fructo-Oligosaccharides）、半乳寡糖（Galacto-Oligosaccharides）、乳果糖（Lactulose）等益生元，能幫助增加雙歧桿菌（Bifidobacterium）等有益菌，並改善排便習慣。

根據這項研究，張家銘建議，不妨從以下的日常3項做法改善：

●讓餐桌變成好菌的土壤

每天多加一份含益生元的食物，如洋蔥、蒜頭、香蕉、蘆筍、燕麥、地瓜、青菜、菊苣根、毛豆或全穀。重點不是吃多，而是「天天有」。

●不追求立刻通，要走「腸道修復式」路線

瀉藥像是叫腸子衝刺，益生元則像是讓腸子慢慢恢復體力和記憶。給腸道時間練回正常蠕動。

●給自己3週，身體會給答案

他建議民眾簡單觀察4件事：排便頻率、糞便形狀、腹脹緊繃、心情睡眠。當民眾看到從3、4天一次，變成1到2天一次，形狀從硬石頭變得像香蕉狀，就代表腸道正在變好。

