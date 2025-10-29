自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

清秀女大生臉歪竟是腫瘤作祟！ 3D重建手術重拾笑容敢照鏡子了

2025/10/29 14:45

秀傳口腔顎面外科醫師林楠瑾，說明個案治療過程，切除腫瘤後取小腿腓骨骨段移植重建下顎，再植牙讓個案術後能恢復正常咀嚼與自然微笑。（彰化秀傳紀念醫院提供）

秀傳口腔顎面外科醫師林楠瑾，說明個案治療過程，切除腫瘤後取小腿腓骨骨段移植重建下顎，再植牙讓個案術後能恢復正常咀嚼與自然微笑。（彰化秀傳紀念醫院提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕臉越來越歪竟是腫瘤作祟！一名長相清秀的18歲女大生，發現下巴愈來愈凸、臉型不對稱，連咬合都怪怪的，原以為是長智慧牙或發育問題，檢查後才驚覺是牙骨質骨化纖維瘤（Cemento-ossifying fibroma），她轉至彰化秀傳紀念醫院治療，醫療團隊運用3D列印輔助切除腫瘤，再以重疊腓骨皮瓣重建（double-barreled fibular flap reconstruction）下顎，成功讓她恢復對稱外觀與自然笑容。

秀傳口腔顎面外科醫師林楠瑾醫師表示，牙骨質骨化纖維瘤屬良性齒源性腫瘤，常見於20至40歲女性，這名女大生18歲就罹病相當少見。這類腫瘤若未及早處理，會導致顎骨變形、咀嚼困難及臉部不對稱，對青春期的患者心理衝擊更大。

林楠瑾說，為兼顧美觀與功能，手術前以3D列印技術製作顎骨立體模型，模擬腫瘤切除與重建角度，並製作3D列印手術導引板輔助操作，確保能精準避開齒槽神經，完整切除腫瘤同時保留下唇感覺。

手術前用咬合模擬的3D列印成品，製作顎骨立體模型，模擬腫瘤切除與重建角度。（彰化秀傳紀念醫院提供）

手術前用咬合模擬的3D列印成品，製作顎骨立體模型，模擬腫瘤切除與重建角度。（彰化秀傳紀念醫院提供）

切除腫瘤後，由口腔顎面外科醫師黃冠閔接手進行「重疊腓骨皮瓣重建」（double-barreled fibular flap reconstruction）手術，取小腿腓骨骨段移植重建下顎，並以精密鈦板固定，恢復顎骨支撐與臉部線條。團隊也依All-on-X全口重建設計，預先規劃未來植牙位置，讓黃女術後能恢復正常咀嚼與自然微笑。

經過長時間手術與復原，女大生臉型恢復對稱，她跟醫師分享說，「以前我都不敢照鏡子，現在能笑得很自然，真的很感謝醫師！」林楠瑾提醒，若出現臉部不明腫脹、咬合不正或臉型變化，應盡早就醫，別輕忽顎骨異狀，以免延誤治療時機。

3D電腦斷層顯示左下顎腫脹，進一步診斷為下顎骨良性腫瘤作怪。（彰化秀傳紀念醫院提供）

3D電腦斷層顯示左下顎腫脹，進一步診斷為下顎骨良性腫瘤作怪。（彰化秀傳紀念醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中