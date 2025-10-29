清秀女大生臉歪竟是腫瘤作祟！ 3D重建手術重拾笑容敢照鏡子了

秀傳口腔顎面外科醫師林楠瑾，說明個案治療過程，切除腫瘤後取小腿腓骨骨段移植重建下顎，再植牙讓個案術後能恢復正常咀嚼與自然微笑。（彰化秀傳紀念醫院提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕臉越來越歪竟是腫瘤作祟！一名長相清秀的18歲女大生，發現下巴愈來愈凸、臉型不對稱，連咬合都怪怪的，原以為是長智慧牙或發育問題，檢查後才驚覺是牙骨質骨化纖維瘤（Cemento-ossifying fibroma），她轉至彰化秀傳紀念醫院治療，醫療團隊運用3D列印輔助切除腫瘤，再以重疊腓骨皮瓣重建（double-barreled fibular flap reconstruction）下顎，成功讓她恢復對稱外觀與自然笑容。

秀傳口腔顎面外科醫師林楠瑾醫師表示，牙骨質骨化纖維瘤屬良性齒源性腫瘤，常見於20至40歲女性，這名女大生18歲就罹病相當少見。這類腫瘤若未及早處理，會導致顎骨變形、咀嚼困難及臉部不對稱，對青春期的患者心理衝擊更大。

林楠瑾說，為兼顧美觀與功能，手術前以3D列印技術製作顎骨立體模型，模擬腫瘤切除與重建角度，並製作3D列印手術導引板輔助操作，確保能精準避開齒槽神經，完整切除腫瘤同時保留下唇感覺。

手術前用咬合模擬的3D列印成品，製作顎骨立體模型，模擬腫瘤切除與重建角度。（彰化秀傳紀念醫院提供）

切除腫瘤後，由口腔顎面外科醫師黃冠閔接手進行「重疊腓骨皮瓣重建」（double-barreled fibular flap reconstruction）手術，取小腿腓骨骨段移植重建下顎，並以精密鈦板固定，恢復顎骨支撐與臉部線條。團隊也依All-on-X全口重建設計，預先規劃未來植牙位置，讓黃女術後能恢復正常咀嚼與自然微笑。

經過長時間手術與復原，女大生臉型恢復對稱，她跟醫師分享說，「以前我都不敢照鏡子，現在能笑得很自然，真的很感謝醫師！」林楠瑾提醒，若出現臉部不明腫脹、咬合不正或臉型變化，應盡早就醫，別輕忽顎骨異狀，以免延誤治療時機。

3D電腦斷層顯示左下顎腫脹，進一步診斷為下顎骨良性腫瘤作怪。（彰化秀傳紀念醫院提供）

