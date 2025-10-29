海鞘提取物 可能助逆轉衰老？研究：小鼠記憶力改善

中國1項研究指出，海鞘可能有助於逆轉衰老。圖為海鞘。（歐新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕中國1項科學研究指出，給中年小鼠注射從海鞘身上取得的縮醛磷脂後，小鼠神經元生長得到促進，記憶力也有改善，顯示海鞘可能有助於逆轉衰老。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，縮醛磷脂有助於防止DNA損傷並減少發炎。研究人員給中年雌性小鼠注射濃縮劑量的縮醛磷脂後，測試小鼠的記憶力以及幾種已知會隨著年齡變化的大腦功能。

研究人員發現等2個月過後，接受縮醛磷脂的小鼠神經幹細胞和神經元之間突觸連接的數量都有增加，這兩者對於學習、推理和記憶都至關重要。

研究也發現，接受縮醛磷脂的小鼠發炎顯著下降。因發炎會隨著年齡漸長而增加，且與阿茲海默症進展相關，因此此下降可能意義重大。

研究指出，小鼠在探索迷宮方面也有不錯表現。研究團隊使用莫里斯水迷宮（Morris water maze）評估老鼠記憶力。接受縮醛磷脂的小鼠在測試中表現較好，顯示其認知功能增強。

先前的研究表明，縮醛磷脂水平會隨著年齡增長而下降，尤其是在阿茲海默症患者中。這類脂質天然存在於雞肉、豬肉、牛肉、貽貝、扇貝和海鞘等食物中。

值得注意的是，年齡較高的小鼠通常會失去視覺和聽覺等感官能力。研究人員稱，小鼠記憶力明顯改善，可能部分歸因於感官功能因縮醛磷脂恢復，而非記憶力本身改善。

