自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》罹癌前有「預告」？ 醫：留意早期「9大警訊」不中招！

2025/10/29 13:02

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，一旦有奇怪的疲勞、咳嗽沒好、胃痛持續等狀況，別忽視，這些可能是罹癌前早期警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，一旦有奇怪的疲勞、咳嗽沒好、胃痛持續等狀況，別忽視，這些可能是罹癌前早期警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕港星許紹雄驚傳癌逝，親友們深感悲痛。不少民眾心中不免疑惑，罹癌前身體有警訊嗎？根據胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，世界衛生組織（WHO）指出，75%的癌症與生活習慣相關。一旦有奇怪的疲勞、咳嗽沒好、胃痛持續、夜間腹痛等9項狀況，別忽略早期警訊，最好進一步檢查。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」歸納罹癌前9大警訊：

●長期疲倦、怎麼睡都不夠

研究指出，長期疲勞與免疫T細胞功能下降相關，當身體的「抗癌軍」被削弱，潛藏的癌細胞就可能開始擴張。一項在美國老年人口中進行的病例–對照研究發現：長期疲勞（CFS）患者罹患非霍奇金淋巴瘤（NHL）的機會比對照組高29 ％。

●咳嗽2週不癒，尤其帶血絲

持續性乾咳、咳血或胸悶，是肺癌患者最常見的首發症狀之一。尤其明顯咳血（hemoptysis）在肺腺癌患者中常見，並與預後較差相關。若用藥後兩週無效，你就應該安排胸部X光或低劑量CT。

●消化不良、長期胃灼熱

常以為是「吃太快」，卻忽略胃部早期癌變的警訊。研究指出，慢性胃酸逆流與食道腺癌風險增加6.3倍。如果你胃灼熱持續超過3週、止酸藥無效，最好去檢查胃鏡。

●腹脹不退，尤其女性

當腹部脹大、飽足感降低、進食量減少出現，感覺「吃一點就飽」、腹部鼓漲，尤其頻繁且持續時，應引起警覺。

研究強調早期卵巢癌常出現「腹部尺寸增加、脹氣、飽足感下降」，這些和卵巢癌液體積聚有關。如果你的症狀持續超過2週，應該找醫生做超音波檢查。

●夜間腹痛、腰背疼痛

在慢性胰腺炎群體中，發病初期（診斷後第3年內）胰臟癌風險約為 28倍。尤其明顯的晚上出現反覆悶痛、且平躺睡覺時更痛，是典型警訊。

●口腔潰瘍反覆發作

酒精＋吸菸者 ，口腔癌發生約為5.37倍。如果不吸菸者，只有單純飲酒，其口腔／咽喉癌發生仍高於32%。愛喝酒、抽菸的人，如果口腔內同一位置的潰瘍3週以上不癒，就要警惕口腔癌或舌癌的可能性。

●便血、大便變細

痔瘡不是萬惡之源，但也是「偽裝高手」。年輕型（50歲以下）大腸癌中，他們的出血（hematochezia）和排便習慣改變，都是重要警訊。

研究指出，大便帶血＋排便習慣改變，是大腸癌早期指標。45歲以上的人，都應定期做糞便潛血或大腸鏡。

●不明原因的發燒

不是所有發燒都來自感染。白血病與淋巴瘤常以「低度發燒」為信號。在血液惡性腫瘤的病人中，「發燒」是常見的臨床表現。若反覆發燒超過10天，你應該抽血檢查血球與CRP。

● 尿液帶血，卻不痛

膀胱癌最「溫柔」也最危險，因為它不痛。當病人出現有明顯的血尿，膀胱癌等泌尿腫瘤的發生率增加約14-20%。而那些沒有明顯可見的血尿，其癌症發生率也增加約 3.3%。

相較於不抽煙者，對於抽煙的民眾，其膀胱癌發生風險可提升2-4 倍。專家提醒，血尿不一定尿痛，無痛的血尿，9成與泌尿系腫瘤有關。

黃軒提到，世界衛生組織（WHO）指出，75%的癌症與生活習慣相關。抽菸、熬夜、少運動、肥胖、油炸飲食、過量酒精，都是加速細胞突變的催化劑。但相反地，改變也能逆轉，多吃富含抗氧化物的蔬果（維他命C、番茄紅素、多酚），每天快走30分鐘、控制體重、戒菸戒酒、規律作息，都能讓免疫細胞「醒來」，讓癌細胞「活不下去」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中