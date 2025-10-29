健康網》罹癌前有「預告」？ 醫：留意早期「9大警訊」不中招！

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，一旦有奇怪的疲勞、咳嗽沒好、胃痛持續等狀況，別忽視，這些可能是罹癌前早期警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕港星許紹雄驚傳癌逝，親友們深感悲痛。不少民眾心中不免疑惑，罹癌前身體有警訊嗎？根據胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，世界衛生組織（WHO）指出，75%的癌症與生活習慣相關。一旦有奇怪的疲勞、咳嗽沒好、胃痛持續、夜間腹痛等9項狀況，別忽略早期警訊，最好進一步檢查。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」歸納罹癌前9大警訊：

●長期疲倦、怎麼睡都不夠

研究指出，長期疲勞與免疫T細胞功能下降相關，當身體的「抗癌軍」被削弱，潛藏的癌細胞就可能開始擴張。一項在美國老年人口中進行的病例–對照研究發現：長期疲勞（CFS）患者罹患非霍奇金淋巴瘤（NHL）的機會比對照組高29 ％。

●咳嗽2週不癒，尤其帶血絲

持續性乾咳、咳血或胸悶，是肺癌患者最常見的首發症狀之一。尤其明顯咳血（hemoptysis）在肺腺癌患者中常見，並與預後較差相關。若用藥後兩週無效，你就應該安排胸部X光或低劑量CT。

●消化不良、長期胃灼熱

常以為是「吃太快」，卻忽略胃部早期癌變的警訊。研究指出，慢性胃酸逆流與食道腺癌風險增加6.3倍。如果你胃灼熱持續超過3週、止酸藥無效，最好去檢查胃鏡。

●腹脹不退，尤其女性

當腹部脹大、飽足感降低、進食量減少出現，感覺「吃一點就飽」、腹部鼓漲，尤其頻繁且持續時，應引起警覺。

研究強調早期卵巢癌常出現「腹部尺寸增加、脹氣、飽足感下降」，這些和卵巢癌液體積聚有關。如果你的症狀持續超過2週，應該找醫生做超音波檢查。

●夜間腹痛、腰背疼痛

在慢性胰腺炎群體中，發病初期（診斷後第3年內）胰臟癌風險約為 28倍。尤其明顯的晚上出現反覆悶痛、且平躺睡覺時更痛，是典型警訊。

●口腔潰瘍反覆發作

酒精＋吸菸者 ，口腔癌發生約為5.37倍。如果不吸菸者，只有單純飲酒，其口腔／咽喉癌發生仍高於32%。愛喝酒、抽菸的人，如果口腔內同一位置的潰瘍3週以上不癒，就要警惕口腔癌或舌癌的可能性。

●便血、大便變細

痔瘡不是萬惡之源，但也是「偽裝高手」。年輕型（50歲以下）大腸癌中，他們的出血（hematochezia）和排便習慣改變，都是重要警訊。

研究指出，大便帶血＋排便習慣改變，是大腸癌早期指標。45歲以上的人，都應定期做糞便潛血或大腸鏡。

●不明原因的發燒

不是所有發燒都來自感染。白血病與淋巴瘤常以「低度發燒」為信號。在血液惡性腫瘤的病人中，「發燒」是常見的臨床表現。若反覆發燒超過10天，你應該抽血檢查血球與CRP。

● 尿液帶血，卻不痛

膀胱癌最「溫柔」也最危險，因為它不痛。當病人出現有明顯的血尿，膀胱癌等泌尿腫瘤的發生率增加約14-20%。而那些沒有明顯可見的血尿，其癌症發生率也增加約 3.3%。

相較於不抽煙者，對於抽煙的民眾，其膀胱癌發生風險可提升2-4 倍。專家提醒，血尿不一定尿痛，無痛的血尿，9成與泌尿系腫瘤有關。

黃軒提到，世界衛生組織（WHO）指出，75%的癌症與生活習慣相關。抽菸、熬夜、少運動、肥胖、油炸飲食、過量酒精，都是加速細胞突變的催化劑。但相反地，改變也能逆轉，多吃富含抗氧化物的蔬果（維他命C、番茄紅素、多酚），每天快走30分鐘、控制體重、戒菸戒酒、規律作息，都能讓免疫細胞「醒來」，讓癌細胞「活不下去」。

