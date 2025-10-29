自由電子報
健康網》響應「世界中風日」！ 3大預防關鍵守護腦健康

2025/10/29 14:51

國健署表示，除戒菸、節酒、治療慢性疾病外，養成低油、低鹽、低糖、高纖的飲食好習慣，也有助預防腦中風；示意圖。（圖取自freepik）

國健署表示，除戒菸、節酒、治療慢性疾病外，養成低油、低鹽、低糖、高纖的飲食好習慣，也有助預防腦中風；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕今（29）日是世界中風日，腦血管疾病是國人十大死因第4位，其中又以腦中風最常見。國民健康署表示，防範腦中風除三高、肥胖、有中風家族史等族群需特別留意外，日常保健也建議應定期做健康檢查、落實722血壓測量管理、養成良好的健康生活習慣，有助防患未然，遠離中風威脅。

哪些高危險族群需要特別注意腦中風？國健署於臉書專頁與網站「健康久久」發文說明，腦血管疾病的危險因子包含高血壓、高血糖、高血脂等三高症狀、心房顫動、運動量不足、肥胖、吸菸、過量飲酒及腦中風家族史等。世界中風組織（WSO）也指出，控制可預防的危險因子，便可避免90%的腦中風事件發生。

此外，國健署也呼籲民眾掌握以下3大防護關鍵行動，有助預防保健心血管健康：

定期健康檢查

善用國健署免費的成人預防保健服務，了解自身罹病風險。另，建議同意健檢資料上傳「健康存摺」，並輸入「科學算病館」，評估10年內中風風險。

落實「722」血壓管理法

連續7天量測血壓；早上起床後、晚上睡前各量1次；每次測量2遍，記錄變化最安心。

建立健康生活習慣

●「三低一高」：低油、低鹽、低糖、高纖。

●每週至少150分鐘中強度運動。

●維持BMI 18.5-24。

●戒菸、節酒、治療慢性疾病。

判別腦中風3症狀

此外，國健署也提醒，中風發作的黃金搶救時間相當重要，可能症狀包含：突然發生頭暈不平衡及走路困難、半邊臉部手腳無力或麻木、單眼或雙眼視力模糊、不明原因頭痛、意識混亂言語表達困難或理解障礙，可用「微笑、舉手、說你好」快速辨識，如出現任一症狀，應立即撥打119送醫，把握黃金治療期，減少失能風險。

國健署強調，做好定期健檢、血壓管理、養成健康生活習慣，不僅守護自己的腦健康，也能遠離中風威脅。

