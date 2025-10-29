自由電子報
健康 > 杏林動態

健康網》國際女醫師亞太地區主席 長庚婦癌權威賴瓊慧接掌

2025/10/29 11:31

林口長庚紀念醫院婦癌權威教授賴瓊慧（前排左5）與MWIA會員大會新一屆理事會合影。（長庚醫院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕林口長庚紀念醫院婦癌權威教授賴瓊慧於第33屆國際女醫師協會（MWIA）世界大會中，擔任副理事長（VP）暨亞太地區主席，成為全球矚目的台灣之光。在全球醫界女性力量崛起的時代，她的當選既是國際對其專業與領導力的肯定，也展現長庚醫院在全球醫學舞台的實力。

長庚醫院表示，本屆MWIA世界大會於10月中在埃及開羅舉行，台灣女醫師協會（TMWA）代表團共有12位出席。在場的長庚女醫師說，當會場宣布賴瓊慧當選MWIA VP亞太地區主席時，全場掌聲雷動，各國代表紛紛上前祝賀，台灣的醫療實力與女性專業再次被世界看見。

賴瓊慧是林口長庚紀念醫院和長庚大學醫學院的教授，為國內外婦癌研究的重要領航者，她的研究橫跨子宮頸癌篩檢、人類乳突病毒（HPV）分子流行病學、卵巢癌與子宮內膜癌治療策略、癌症預後分析與精準醫學臨床應用，並與跨領域團隊共同推動婦科癌症分子影像技術，改變了癌症治療的評估模式。多年來，她以扎實的研究實力與臨床經驗，為無數病患帶來新希望。

憑藉卓越的研究成果與貢獻，賴瓊慧曾榮獲「國家科學委員會傑出研究獎」（2007、2010）、「台灣衛生福利專業獎章」（2018）、「台灣醫師公會全國聯合會醫療典範獎」（2019）、「國家新創獎」（2020）和「國科會傑出特約研究員獎」（2025），是台灣醫界少數兼具臨床、學術與國際領導力的傑出女醫師。

此外，賴瓊慧更是推動台灣女醫師國際交流的重要推手。她在2020年12月至2023年12月擔任TMWA理事長任內，積極促成與世界衛生組織（WHO）及各國醫療組織的互動，並多次率團參與世界衛生大會（WHA）及MWIA活動，爭取台灣在國際醫療舞台上的發聲機會。

長庚決策委員會主委程文俊表示，賴瓊慧兼具專業、熱忱與國際視野，她以行動展現了台灣女醫師的能力與力量，長庚人都以她為榮。

目前擔任TMWA副理事長、也是林口長庚神經內科部部長的醫師吳逸如指出，MWIA於1919年成立，宗旨促進全球女性健康與醫療平權，是世界衛生組織（WHO）諮詢團體。目前會員遍佈6大洲、54個國家，並分成8個區域（Regio），每個區域各設一位副理事長暨Region主席。台灣隸屬西太平洋區，還包含日本、韓國、菲律賓、香港、澳大利亞、紐西蘭和中國。因此，賴瓊慧能當選MWIA VP暨亞太地區主席實屬不易。

