「怎麼走」比「走多少」更重要！研究：連續走15分鐘有益心臟健康

〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾經常以每日走1萬步為目標來增進健康，不過最新研究指出，每天一次較長時間的步行比多次短距離散步更有益心臟健康。

《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）最新研究指出，重點在於「怎麼走」，而不只是「走多少」，研究分析了英國3萬3560名年齡介於40至79歲的成年人，他們每天步行少於8000步，依據每次步行的持續時間分為少於5分鐘、5-10分鐘、10-15分鐘、超過15分鐘，結果顯示，相較於短時間步行的人，那些每次步行時間較長的人罹患心臟疾病的風險較低。

即使是每天步行少於5000步的人當中，進行較長時間的步行也帶來顯著差異，他們罹患心臟病與死亡的風險明顯下降。

研究指出，即使總步數不多，每次步行時間較長，似乎也有助於心臟健康。理想的步行方式是連續步行至少15分鐘，相當於約1500步，這樣能有效鍛鍊心臟。

研究共同主持人、雪梨大學的斯塔馬塔基斯教授（Emmanuel Stamatakis）指出，外界往往只關注步數或總步數，卻忽略了步行模式的關鍵作用，例如「怎麼走」，「這項研究顯示，即使是非常不活躍的人，也能透過調整步行模式、每次步行時間拉長——理想情況下至少10至15分鐘——來最大化對心臟健康的益處。」

