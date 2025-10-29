自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

南市流感與新冠逾百人重症亡 11/1二階段開打籲市民速接種

2025/10/29 11:39

南市11月1日起擴大公費流感及新冠疫苗第二階段接種對象，呼籲符合資格民眾盡快接種。（記者蔡文居攝）

南市11月1日起擴大公費流感及新冠疫苗第二階段接種對象，呼籲符合資格民眾盡快接種。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市今（2025）年截至10月25日流感併發重症有66人死亡，新冠有35例死亡，多數為未接種疫苗。南市衛生局表示，南市11月1日起擴大公費流感及新冠疫苗第二階段接種對象，開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，呼籲符合資格民眾盡快接種。

南市衛生局表示，流感季來勢洶洶，加上氣溫驟降，為強化社區保護力，南市將於11月1日起擴大公費流感及新冠 LP.8.1 疫苗的第二階段接種對象，涵蓋50歲以上民眾。南市流感疫苗採購量剩4成，長者、幼兒、慢性病患等高風險族群應儘速完成流感與新冠疫苗接種，及早獲得保護力，以降低感染後發生重症和死亡的風險。

根據疾管署統計，今年截至10月25日，全國已累計流感併發重症確定病例2065例，並造成497人死亡，新冠併發重症確診病例累計共1695例、死亡病例共394例；南市今年截至10月25日流感併發重症確定病例229例，其中66人死亡；新冠併發重症確診病例共計131例，其中35例死亡，分析顯示這些重症及死亡個案中，多數為「未接種疫苗」。流感及新冠病毒對高風險族群的影響不容忽視，接種疫苗是預防重症與死亡最重要的防線。

另外，截至10月25日止，南市公費流感及新冠疫苗分別已接種31萬多劑及7萬多劑，接種量為去年同期增加12％及17％，公費流感疫苗各類接種對象中以65歲以上長者接種量較去年同期成長25.9％，最為明顯。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中