南市流感與新冠逾百人重症亡 11/1二階段開打籲市民速接種

南市11月1日起擴大公費流感及新冠疫苗第二階段接種對象，呼籲符合資格民眾盡快接種。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市今（2025）年截至10月25日流感併發重症有66人死亡，新冠有35例死亡，多數為未接種疫苗。南市衛生局表示，南市11月1日起擴大公費流感及新冠疫苗第二階段接種對象，開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，呼籲符合資格民眾盡快接種。

南市衛生局表示，流感季來勢洶洶，加上氣溫驟降，為強化社區保護力，南市將於11月1日起擴大公費流感及新冠 LP.8.1 疫苗的第二階段接種對象，涵蓋50歲以上民眾。南市流感疫苗採購量剩4成，長者、幼兒、慢性病患等高風險族群應儘速完成流感與新冠疫苗接種，及早獲得保護力，以降低感染後發生重症和死亡的風險。

請繼續往下閱讀...

根據疾管署統計，今年截至10月25日，全國已累計流感併發重症確定病例2065例，並造成497人死亡，新冠併發重症確診病例累計共1695例、死亡病例共394例；南市今年截至10月25日流感併發重症確定病例229例，其中66人死亡；新冠併發重症確診病例共計131例，其中35例死亡，分析顯示這些重症及死亡個案中，多數為「未接種疫苗」。流感及新冠病毒對高風險族群的影響不容忽視，接種疫苗是預防重症與死亡最重要的防線。

另外，截至10月25日止，南市公費流感及新冠疫苗分別已接種31萬多劑及7萬多劑，接種量為去年同期增加12％及17％，公費流感疫苗各類接種對象中以65歲以上長者接種量較去年同期成長25.9％，最為明顯。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法