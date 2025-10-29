免費成人預防保健年齡下修 總統：已逾21萬國人受惠

總統賴清德出席倡議健康長壽新願景暨「百大醫言堂」上線記者會表示，擴大提供成人預防保健服務，已有超過21萬國人受惠。（記者張嘉明攝）

〔記者林志怡／台北報導〕賴清德總統提出「健康台灣」系列政策，以2030年癌症死亡率降低3分之一為目標，也持續推動888政策等。賴清德總統指出，政府自今（2025）年起擴大提供成人預防保健服務，截至今年已有超過21萬國人受惠；五癌篩檢方面，截至今年9月也超過448萬人次，大幅提高早期發現率。

總統賴清德、衛福部長石崇良等29日出席倡議健康長壽新願景暨「百大醫言堂」上線記者會。（記者張嘉明攝）

總統賴清德今（29）日出席慈月基金會「百大醫言堂」上線啟動典禮。會中致詞指出，台灣目前約有460萬名高齡長輩，佔台灣人口約19%，即將超越20%的超高齡社會標準；而國人平均餘命也已經拉長至80歲左右，但不健康餘命也有8年之久。

賴清德說，台灣民眾生命中有約10%的時間是不健康的，可能臥病在床、仰賴輪椅等輔具活動，或生活需要他人照料，這是很可惜的事。健康不應只是長壽，還關乎生活品質與家庭幸福；因此總統府自去年起成立健康台灣推動委員會，持續整合跨部會與民間力量，推動健康促進與疾病防治、醫療永續。

針對慢性病方面，賴清德指出，政府推動三高防治「888計畫」，希望在2030年將8成三高並有納入健康照護網，其中8成接受生活習慣諮詢，且8成病友的疾病獲得控制，落實預防重於治療的觀念，另也將成人預防保健服務擴及30歲，截至今年7月已有超過21萬國人受惠。

賴清德說，癌症長年居於國人10大死因之首，每年奪走約5萬條人命。政府推動癌症新藥基金，且未來用多少、補多少，希望幫助困難家庭民眾也能得到先進醫藥幫助，另也將癌症篩檢預算自28億提高至68億元，截至今年9月已篩檢超過448萬人次，大幅提高早期發現率。

另賴清德總統也提到，醫療體系方面已啟動「健康台灣深耕計畫」，5年提供489億元的費用，可用於智慧醫療、綠色醫院、精準治療與醫療能力支持，目標是全方位提升醫療照護品質，都會區、偏鄉、醫學中心或診所、不同類型疾病都可以得到經費，強化疾病防治與治療力道。

慈月基金會董事長林保雍則說，國人臨終前臥床時間近8年，遠遠長於歐美、日韓等先進國家，也造成病患極大的痛苦與家庭、醫療體系沉重的負擔。基金會因此規劃「百大醫言堂」節目，供民眾於影音平台觀看，希望幫助長輩們活得更健康、有尊嚴。

總統賴清德、衛福部長石崇良等人出席倡議健康長壽新願景暨「百大醫言堂」上線記者會；慈月基金會董事長林保雍則說，國人臨終前臥床時間近8年，超過歐美、日韓等先進國家。（記者張嘉明攝）

