自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

免費成人預防保健年齡下修 總統：已逾21萬國人受惠

2025/10/29 11:30

總統賴清德出席倡議健康長壽新願景暨「百大醫言堂」上線記者會表示，擴大提供成人預防保健服務，已有超過21萬國人受惠。（記者張嘉明攝）

總統賴清德出席倡議健康長壽新願景暨「百大醫言堂」上線記者會表示，擴大提供成人預防保健服務，已有超過21萬國人受惠。（記者張嘉明攝）

〔記者林志怡／台北報導〕賴清德總統提出「健康台灣」系列政策，以2030年癌症死亡率降低3分之一為目標，也持續推動888政策等。賴清德總統指出，政府自今（2025）年起擴大提供成人預防保健服務，截至今年已有超過21萬國人受惠；五癌篩檢方面，截至今年9月也超過448萬人次，大幅提高早期發現率。

總統賴清德、衛福部長石崇良等29日出席倡議健康長壽新願景暨「百大醫言堂」上線記者會。（記者張嘉明攝）

總統賴清德、衛福部長石崇良等29日出席倡議健康長壽新願景暨「百大醫言堂」上線記者會。（記者張嘉明攝）

總統賴清德今（29）日出席慈月基金會「百大醫言堂」上線啟動典禮。會中致詞指出，台灣目前約有460萬名高齡長輩，佔台灣人口約19%，即將超越20%的超高齡社會標準；而國人平均餘命也已經拉長至80歲左右，但不健康餘命也有8年之久。

賴清德說，台灣民眾生命中有約10%的時間是不健康的，可能臥病在床、仰賴輪椅等輔具活動，或生活需要他人照料，這是很可惜的事。健康不應只是長壽，還關乎生活品質與家庭幸福；因此總統府自去年起成立健康台灣推動委員會，持續整合跨部會與民間力量，推動健康促進與疾病防治、醫療永續。

針對慢性病方面，賴清德指出，政府推動三高防治「888計畫」，希望在2030年將8成三高並有納入健康照護網，其中8成接受生活習慣諮詢，且8成病友的疾病獲得控制，落實預防重於治療的觀念，另也將成人預防保健服務擴及30歲，截至今年7月已有超過21萬國人受惠。

賴清德說，癌症長年居於國人10大死因之首，每年奪走約5萬條人命。政府推動癌症新藥基金，且未來用多少、補多少，希望幫助困難家庭民眾也能得到先進醫藥幫助，另也將癌症篩檢預算自28億提高至68億元，截至今年9月已篩檢超過448萬人次，大幅提高早期發現率。

另賴清德總統也提到，醫療體系方面已啟動「健康台灣深耕計畫」，5年提供489億元的費用，可用於智慧醫療、綠色醫院、精準治療與醫療能力支持，目標是全方位提升醫療照護品質，都會區、偏鄉、醫學中心或診所、不同類型疾病都可以得到經費，強化疾病防治與治療力道。

慈月基金會董事長林保雍則說，國人臨終前臥床時間近8年，遠遠長於歐美、日韓等先進國家，也造成病患極大的痛苦與家庭、醫療體系沉重的負擔。基金會因此規劃「百大醫言堂」節目，供民眾於影音平台觀看，希望幫助長輩們活得更健康、有尊嚴。

總統賴清德、衛福部長石崇良等人出席倡議健康長壽新願景暨「百大醫言堂」上線記者會；慈月基金會董事長林保雍則說，國人臨終前臥床時間近8年，超過歐美、日韓等先進國家。（記者張嘉明攝）

總統賴清德、衛福部長石崇良等人出席倡議健康長壽新願景暨「百大醫言堂」上線記者會；慈月基金會董事長林保雍則說，國人臨終前臥床時間近8年，超過歐美、日韓等先進國家。（記者張嘉明攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中