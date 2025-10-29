閉上眼睛卻見洪水！花蓮人心理創傷 門諾醫院精神科醫諮商送藥

門諾身心團隊醫師到災區送藥，也送上一句「你不孤單」的問候。（門諾醫院提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「半夜根本睡不著，只能跟老公一人睡上半夜，一人睡下半夜」！光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰流災民陳媽媽說，一想到那天老公當鄰長要去疏散居民、她只能騎電動車逃命，等到返家發現房子被埋在一人高的土中！門諾醫院壽豐分院精神科醫師走進災區，聽到一個又一個故事，醫師不斷安慰、提供諮商和送藥，告訴災民「你們不孤單」！

馬太鞍堰塞湖潰決造成光復鄉重創，至今37天，市區街道泥濘大多清除，多數家戶的水電設備也逐步恢復正常，但佛祖街以北、以東到河床仍淹沒在泥土中，還有5人未找到，家屬仍守候並祈禱，許多人也因「山上堰塞湖還沒消，晚上不要睡太熟」，加上對於災後重建的焦慮，多數災民心裡的創傷仍在延續。

門諾醫院壽豐分院精神科主任鍾德靜說：有人擔心睡得太沉，不敢吃安眠藥，半夜怎樣都無法睡，只能喝上一杯保力達加米酒來麻痺自己「起碼可以躺一下」；也有災民訴苦「晚上一閉上眼睛就看到水一直流」，每晚都被噩夢驚醒，就像陳媽媽在心理創傷之外，當天更因為逃難跌倒，造成髖關節受傷，在家人安排下要去北部手術，身心雙重的壓力造成無法熟睡、惡性循環。

災後，門諾醫院因此啟動「災後身心關懷行動」，結合花蓮縣心理衛生中心，在災區光復鄉大馬與大平兩村進行災後心理評估、家戶訪視與送藥服務，先由社工篩選情緒壓力偏高的個案，主動登門關懷，也讓楊媽媽感動「還是有人會來關心我」。

鍾德靜表示，這些失眠、焦慮等症狀都為急性創傷壓力反應（Acute stress reaction），「有的人以為不要去想太多，慢慢的時間過去就會好起來，但創傷仍不斷重複出現在腦海，就像心裡面化膿了，不處理還是會惡化」。透過安眠藥、抗憂鬱等藥物合併治療，加上規律飲食、充足睡眠、適當運動，多和家人朋友分享，不要獨自一人承受，身心才能慢慢重新上軌道、「修好心裡那一棟受損的家」。

門諾醫院身心科團隊前進災區，聽災民訴說，分擔內心的傷痛，由醫師給予心理諮商。（門諾醫院提供）

