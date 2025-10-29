健康網》台灣居腫瘤微創技術領先地位「亞太腫瘤消融年會」落幕

臺大醫院教授黃凱文榮獲亞太腫瘤消融院士，致詞時他說，ACTA年會是11年前在台灣成立。（亞太腫瘤消融大會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕為期4天的「亞太腫瘤消融年會」（Asia Conference on Tumor Ablation, ACTA）於27日在台北圓山飯店閉幕。本次年會由臺大醫院教授黃凱文擔任主席，匯集了來自全球24個國家、超過6百位的頂尖醫學專家與學者，聚焦腫瘤消融技術的最新突破，再次向世界展現台灣在精準微創醫療領域的領導地位。

此次第11屆亞太腫瘤消融年會是全球腫瘤消融領域的權威學術平台，全面展示了癌症治療的未來圖景。在4天的議程中，各國專家學者圍繞多項尖端技術進行深度研討，包括：新穎的腫瘤消融工具（如射頻、微波、冷凍消融等）、先進的影像導引設備、機器人手臂導引系統，乃至如「碎化刀」（Histotripsy）等革命性的非熱消融技術。此外，會議亦涵蓋了最新的癌症治療藥物如何與消融技術協同作用，為患者提供更有效的組合式治療方案。

大會主席台大醫院黃凱文教授表示，國際對台灣醫療水準評價極高。（亞太腫瘤消融大會提供）

世界知名的腫瘤微創治療專家、台大醫院教授黃凱文表示，ACTA年會是11年前在台灣成立，經過十年的各國巡禮再次回到台灣，很有歷史意義，這也代表：國際對台灣醫療水準評價極高，特別是在肝、膽、胰、甲狀腺、肺、腎、子宮骨骼等實質器官腫瘤微創治療成就的高度肯定。

黃凱文在閉幕致詞時強調：「這4天，我們不僅分享了最前端的消融技術與經驗，更重要的是建立了跨國界、跨領域的合作網絡。感謝全球600多位專家的熱情參與，這場盛會的成功屬於每一個人。我們相信，透過不斷精進的微創消融技術，結合精準的影像導引與智能輔助系統，將能為全球癌症患者帶來更安全、傷害更小、恢復更快的治療選擇。」

本次「亞太腫瘤消融年會」邀請6百多位專家參與。（亞太腫瘤消融大會提供）

本次大會展示新穎的腫瘤消融工具、先進的影像導引設備、機器人手臂導引系統等。（亞太腫瘤消融大會提供）

本次年會為與會的國內外醫師提供了寶貴的交流平台的同時，更進一步提升了台灣在國際腫瘤消融與微創治療領域的能見度與影響力。大會象徵著全球癌症治療正朝向更精準、更低侵入性的方向邁進；落幕以後並非結束，台灣正扮演在此浪潮的關鍵推動角色。

為期4天的「亞太腫瘤消融年會」閉幕，來自24個國家的百名專家齊聚交換意見。（亞太腫瘤消融大會提供）

本次「亞太腫瘤消融年會」由亞太腫瘤消融院士黃凱文（右5）擔任主席。（亞太腫瘤消融大會提供）

