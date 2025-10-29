自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

乳房有硬塊竟不是乳癌！苗栗56歲婦胸痛就醫 揪出罕見10公分肉癌

2025/10/29 11:16

大千綜合醫院外科部主任馮啟彥表示，肉癌發生機率低，像個案長在乳房的更是罕見。（大千綜合醫院提供）

大千綜合醫院外科部主任馮啟彥表示，肉癌發生機率低，像個案長在乳房的更是罕見。（大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗一位56歲黃姓婦女，數月前開始覺得左邊乳房觸摸起來有異狀，起初不以為意，但近日開始明顯摸到硬塊而且會疼痛，到大千綜合醫院就醫。外科部主任馮啟彥安排超音波檢查發現：黃女的左邊乳房有一個將近10公分大的腫瘤，原以為只是一般常見的乳腺癌，惟手術切除後，病理報告顯示，是罕見的肉癌。

馮啟彥表示，一般常見的乳癌是從乳房的腺體或是乳管長出來的腺癌，而肉癌則是因骨骼和軟組織病變而產生，例如：肌肉、脂肪、血管、神經、肌腱和關節內膜等。肉癌的發生率較罕見，可能出現在身體的任何部位，但以手臂、腿和腹部是較常見的部位，像此位病人長在乳房的更是少之又少。

馮啟彥指出，肉癌初期最常見的症狀是無痛感的腫塊，但若腫塊壓迫到神經，可能會有麻木、感覺異常或疼痛的狀況。目前肉癌發生的原因不明，但可能與細胞內的基因變異有關，另外可能的危險因子包括：遺傳、曾接受放射線治療、曾接觸化學物質、免疫系統異常等。

馮啟彥說明，肉癌的治療會依據腫瘤的種類、位置、大小和惡性程度，由多專科團隊合作制訂整合性治療方案。手術切除為主要的治療方式，再依病人狀況考量是否輔以放射線治療或化學治療。馮啟彥主任強調，手術的重點在於將腫瘤切除乾淨，否則很容易局部復發並遠端轉移。

此次病人的腫瘤非常大，也增加治療的困難度，所幸手術後病人恢復良好，病理報告也證實腫瘤已切除乾淨，目前持續密集追蹤狀況。馮啟彥提醒，若發現身體有異狀，務必要提早就醫，才能讓治療更加順利。

黃女經檢查發現左邊乳房有一將近10公分大的腫瘤，病理檢查竟是罕見肉癌。（大千綜合醫院提供）

黃女經檢查發現左邊乳房有一將近10公分大的腫瘤，病理檢查竟是罕見肉癌。（大千綜合醫院提供）

