假日就醫新選擇！ 「假日輕急症中心」六都13處據點曝光

「假日輕急症中心」11月起率先在全國13處據點提供服務，提供民眾假日就醫的新選擇。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕為解決急診壅塞問題，衛福部將自11月1日起啟動「假日輕急症中心（UCC）」試辦計畫，率先在六都設置13處據點提供假日門診服務，地點名單今（29日）正式曝光，提供民眾假日就醫新選擇，計畫將試辦至2026年底，承辦院所最高可獲175萬元獎勵金，盼藉分流機制讓急診資源回歸重症照護。

UCC全國13處據點分別為，台北市3處（聯合醫院林森院區、昆明院區、信義門診部）、新北市2處（恩樺醫院、怡和醫院）、桃園市4處（龍潭敏盛、大園敏盛、大明醫院、中美醫院）、台中市2處（臺安醫院雙十分院、家健聯合診所）、台南市1處（永川醫院），以及高雄市1處（文雄醫院）。

健保署今天公布，UCC試辦期間自2025年11月1日至2026年12月31日，主要設於衛生所、無急診的地區醫院或大型診所。診療時間為週日及國定假日上午8點至晚間12點（兩班制），服務以內（兒）科與外（骨）科為主，耳鼻喉科與眼科可依需求設置或採遠距會診，收案對象以檢傷分類第3至第5級病人為主，不得開立慢性病處方箋；若遇緊急或複雜病況，則啟動「綠色通道」轉送後援醫院。

為鼓勵參與，每家承作院所可獲開辦獎勵35萬元、營運獎勵每月10萬元（上限140萬元）。醫師白班給付1.5萬元、夜班2萬元，護理人員白班4千、夜班6千元；遇4天以上連假，醫師與護理費加倍發放，醫療費用再加成三成。民眾部分負擔則比照基層急診收取150元。

根據計畫內容，UCC的設置不僅紓解急診壅塞，也能在疫情或災害時轉為急救中心，強化地方醫療韌性。同時也設有3大監測指標，包括病人轉診率、3日內再急診率、急診壅塞醫院輕症病人下降率，將透過每月監測掌握政策效益。

衛福部將自11月1日起啟動「假日輕急症中心」試辦計畫，率先在六都設置13處據點提供假日門診服務。（健保署提供）

