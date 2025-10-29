年終3.3個月還是0.6？ 彰基護理師全面加薪最高9.8％ 羨煞醫界

彰基為護理師全面加薪，新人加薪的幅度最大，領到薪水都笑得樂開懷。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕去年（2025）年終獎金高達3.3個月、刷新129年來紀錄的彰化基督教醫院，面對今年健保「斷頭新制」的營運挑戰，外界關心年終是否再創佳績，還是回到前院長時代僅0.6個月？最近醫院為護理師全面加薪，幅度從2.5%至最高9.8%不等，引發熱議。對此，總院長陳穆寬霸氣表示，今年一樣不會讓員工失望！

去年彰基體系年終獎金總額超過10億元，羨煞醫界。然而最近網路熱議護理新人大加薪是否會壓縮今年年終獎金，近萬名員工都相當關心。這次護理師薪資調整屬「全面性」加薪，確保各層級人員均能受惠，同時兼顧資深同仁貢獻，鞏固專業價值。5個職級的加薪幅度分別為9.8%、7.4%、4.9%、4.9%、2.5%，雖然資淺人員的加薪幅度較大，但資深人員因累積年資津貼、能力獎金與特殊單位津貼，整體薪資仍具優勢。此次全面精準加薪，一年總共加薪約4500萬元。

剛畢業進入職塲的護理新人面對巨大的壓力和挑戰，需要更多的照顧和關心。（彰基提供）

彰基處長江季蓉指出，26日發薪日護理師們笑容滿面，為感謝護理人員辛勞，總院長決定自10月1日起實施加薪，尤其新進護理師加薪幅度最高達9.8%，若再加上年終獎金，新進護理師年薪可達80萬元。

下個月就是彰基130週年院慶，院內近期最熱門話題便是年終能否維持高水準，許多人憂心在健保斷頭新制與全面加薪雙重影響下，今年會不會回到僅領0.6個月的慘況？對此，陳穆寬指出，「不論環境怎麼變，醫院照顧病人的心與對員工的承諾都不會變！」他強調，唯有幸福的醫療職場，才能提供最好的照護環境，雖然今年年終尚未精算出來，但絕不會讓員工失望。

俗稱「健保斷頭制」的正式名稱為「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，因健保資源有限，希望透過合理配置，讓醫院穩健成長並抑制衝量。彰基表示，將全力配合政策，並將有限資源優先投入急、重、難、罕症及偏鄉病患的照護。

