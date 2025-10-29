自然綠意加智慧照護 安秀長照打造台南「醫養整合」園區

安秀長照機構配置智慧照護設備，能依長者體能提供個人化運動處方。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台灣邁入超高齡社會，對長輩的長照需求與照顧壓力日益攀升。秀傳醫療體系在台南市立醫院附近籌設的「安秀綜合式長照機構」揭幕啟用，地方產官學界代表與民代、社區長者、民眾參與，見證醫養整合新的里程碑。安秀表示，會致力打造「醫養、樂智、共融」的長照新典範，將醫療與生活照護無縫接軌，為長輩及家屬提供全方位的支持。

秀傳醫療體系南部院區總院長蔡良敏指出，體系長期推動社區健康促進與長照整合服務，包括失智共照中心、居家護理、長照A級整合中心及多處失智關懷據點與日照中心，如今再添安秀住宿式長照機構，期望能串聯醫院與社區照護，落實「醫養整合、在地安老」的核心願景。

安秀長照機構配置多項智慧照護設備，達到復健與健康促進兼具的目標。（台南市立醫院提供）

安秀長照社團法人董事長林安仁表示，機構建築設計融入自然綠意與採光，外觀呼應台南樹屋意象，以「共融、無礙、有溫度」為理念。館內規劃包含日照中心、社區共融空間與住宿式長照，提供短期及長期照護服務。建築並融入大面採光、通風迴廊與醫養樂活花園，讓長輩在安全舒適的環境中運動、交流，感受到家庭的溫度與活力。

此外，由比翼生醫串聯智慧照護廠商配置多項設備，包括宇康醫電：趣味手搖車，先進醫資：智慧健康照護站、AI雲端健康管理平台，以及肩胛、骨盆底、膝部與全身活化機，能，依長者體能提供個人化運動處方，結合雲端系統即時回饋運動成效，達到復健與健康促進兼具的目標。

同時考量長輩夜間跌倒風險高，特別導入維思感創「icue智慧感測墊」，作為夜間照護的科技守護者，此感測墊放在床墊下，使用的住民無異物感，透過壓力偵測即時監測離床狀態，下床3秒內即發出警示，並以LINE訊息與護理站同步通報，系統同時能偵測呼吸率與活動狀態，提供離床與超時提醒，有效降低跌倒風險、減輕第一線照護人員的負擔。

台南安秀長照機構導入維思感創「icue智慧感測墊」，提供離床與超時提醒，有效降低長輩住民跌倒風險。（台南市立醫院提供）

