自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

自然綠意加智慧照護 安秀長照打造台南「醫養整合」園區

2025/10/29 10:43

安秀長照機構配置智慧照護設備，能依長者體能提供個人化運動處方。（台南市立醫院提供）

安秀長照機構配置智慧照護設備，能依長者體能提供個人化運動處方。（台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台灣邁入超高齡社會，對長輩的長照需求與照顧壓力日益攀升。秀傳醫療體系在台南市立醫院附近籌設的「安秀綜合式長照機構」揭幕啟用，地方產官學界代表與民代、社區長者、民眾參與，見證醫養整合新的里程碑。安秀表示，會致力打造「醫養、樂智、共融」的長照新典範，將醫療與生活照護無縫接軌，為長輩及家屬提供全方位的支持。

秀傳醫療體系南部院區總院長蔡良敏指出，體系長期推動社區健康促進與長照整合服務，包括失智共照中心、居家護理、長照A級整合中心及多處失智關懷據點與日照中心，如今再添安秀住宿式長照機構，期望能串聯醫院與社區照護，落實「醫養整合、在地安老」的核心願景。

安秀長照機構配置多項智慧照護設備，達到復健與健康促進兼具的目標。（台南市立醫院提供）

安秀長照機構配置多項智慧照護設備，達到復健與健康促進兼具的目標。（台南市立醫院提供）

安秀長照社團法人董事長林安仁表示，機構建築設計融入自然綠意與採光，外觀呼應台南樹屋意象，以「共融、無礙、有溫度」為理念。館內規劃包含日照中心、社區共融空間與住宿式長照，提供短期及長期照護服務。建築並融入大面採光、通風迴廊與醫養樂活花園，讓長輩在安全舒適的環境中運動、交流，感受到家庭的溫度與活力。

此外，由比翼生醫串聯智慧照護廠商配置多項設備，包括宇康醫電：趣味手搖車，先進醫資：智慧健康照護站、AI雲端健康管理平台，以及肩胛、骨盆底、膝部與全身活化機，能，依長者體能提供個人化運動處方，結合雲端系統即時回饋運動成效，達到復健與健康促進兼具的目標。

同時考量長輩夜間跌倒風險高，特別導入維思感創「icue智慧感測墊」，作為夜間照護的科技守護者，此感測墊放在床墊下，使用的住民無異物感，透過壓力偵測即時監測離床狀態，下床3秒內即發出警示，並以LINE訊息與護理站同步通報，系統同時能偵測呼吸率與活動狀態，提供離床與超時提醒，有效降低跌倒風險、減輕第一線照護人員的負擔。

台南安秀長照機構導入維思感創「icue智慧感測墊」，提供離床與超時提醒，有效降低長輩住民跌倒風險。（台南市立醫院提供）

台南安秀長照機構導入維思感創「icue智慧感測墊」，提供離床與超時提醒，有效降低長輩住民跌倒風險。（台南市立醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中