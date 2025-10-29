自由電子報
健康 > 杏林動態

新北三重聯醫要蓋第三大樓供早療、癌症治療 擴大復健量能

2025/10/29 10:00

新北市府擬在三重區衛生所現址興建聯醫第三醫療大樓。圖為三重院區第三醫療大樓模擬示意圖。（新北市衛生局提供）

新北市府擬在三重區衛生所現址興建聯醫第三醫療大樓。圖為三重院區第三醫療大樓模擬示意圖。（新北市衛生局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府擬在三重區衛生所現址興建聯醫三重院區第三醫療大樓，但需待衛生所搬遷到當地興建中的第二行政中心（二辦）後才能開工，市議員彭佳芸關心相關建設進度，並進一步詢問第三醫療大樓的醫療科別，認為應增加長者醫療量能。市長侯友宜、衛生局長陳潤秋說，二辦預計明年完工、遷入，長者醫療本為聯醫重點，新大樓落成後早期療育部分會遷入，原始長者復健科別就能擴大。

彭佳芸認為，三重衛生所將搬入二辦，現在已經可以開始聯醫新大樓的先期規劃，她也詢問何時會編列經費？此外，第三醫療大樓規劃癌症治療、早期療育等科別，她認為缺了一個長者醫療的部分，應可挹注，另也關心三重區照顧長者的銀新未來城是否有望在侯友宜任內招標出去？

侯友宜說，二辦完工時，室內裝修大多會完成，二辦將影響區域平衡性，屆時警察、衛生局等遷入，市府拚無縫接軌，預估明年遷入；第三醫療大樓院方正緊密規劃，盼增加三蘆地區醫療量能；如招標出去，經費會編列在2027年部分。

陳潤秋表示，即起至明年初正在做第三醫療大樓先期規劃，明年預算已有編列一小部分，正持續規劃中；長者醫療本為三重聯醫重點，且院內長輩復健科別本就蠻完整，因癌症仍是長輩主要死亡因素之一，癌症醫療也會照顧到長輩，待新大樓完工、佔有一定比例的早療搬遷過去後，原始復健科別量能會擴大。

侯友宜補充，銀新未來城盼能在他任內招標出去，現正公展中，市府持續努力。

