中風有徵兆 口訣辨識把握黃金3小時救援時間

南投縣衛生局提醒民眾規律運動，可預防中風發生。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕腦中風係國人10大死因第4位，秋冬季節易引發中風，世界中風組織將每年10月29日訂為「世界中風日」。南投縣衛生局提醒民眾，腦中風可透過良好的飲食習慣、規律運動及定期健康檢查預防，並牢記「微笑、舉手、說你好，記下時間快送醫」的中風徵兆辨識與處理口訣，把握黃金3小時救援時間。

南投縣衛生局指出，了解中風徵兆很重要，時間流逝就是大腦的浪費，今年「世界中風日」的重點口號即為「#ActFAST」（迅速行動），一旦發現症狀就立即尋求緊急護理，不僅可以挽救生命，還能幫助患者接受治療，提高完全康復機會。

請繼續往下閱讀...

南投縣衛生局提醒民眾養成良好飲食習慣，降低腦中風風險。（南投縣衛生局提供）

家住草屯鎮的張先生，今年58歲，平時忙於事業，三高控制不佳，早晨起床時，太太發現他嘴角歪斜、講話含糊、右手無法抬起，立即想起衛生局宣導的「微笑、舉手、說你好」中風辨識口訣，毫不猶豫撥打119。經送醫診斷為腦中風，幸虧就醫迅速，醫師在3小時內完成血栓溶解治療，張先生在復健後順利恢復語言與行動能力。

衛生局強調，這起案例再次印證「時間就是腦細胞」，只要能在黃金3小時內送醫，治療成效可望大幅提升，減少後續失能風險，也提醒民眾平時定期接受健康檢查，定期測量血壓、血糖和血脂肪，做好高血壓、高血糖、高血脂三高等慢性病管理，並建立良好生活型態，包括戒菸、節酒、健康吃、規律動、控體重、好睡眠，遠離腦中風威脅。

南投縣衛生局提醒民眾定期量血壓，預防腦中風。（南投縣衛生局提供）

牢記腦中風辨識口訣，把握黃金3小時救援時間。（南投縣衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法