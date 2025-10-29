限制級
中風有徵兆 口訣辨識把握黃金3小時救援時間
〔記者張協昇／南投報導〕腦中風係國人10大死因第4位，秋冬季節易引發中風，世界中風組織將每年10月29日訂為「世界中風日」。南投縣衛生局提醒民眾，腦中風可透過良好的飲食習慣、規律運動及定期健康檢查預防，並牢記「微笑、舉手、說你好，記下時間快送醫」的中風徵兆辨識與處理口訣，把握黃金3小時救援時間。
南投縣衛生局指出，了解中風徵兆很重要，時間流逝就是大腦的浪費，今年「世界中風日」的重點口號即為「#ActFAST」（迅速行動），一旦發現症狀就立即尋求緊急護理，不僅可以挽救生命，還能幫助患者接受治療，提高完全康復機會。
家住草屯鎮的張先生，今年58歲，平時忙於事業，三高控制不佳，早晨起床時，太太發現他嘴角歪斜、講話含糊、右手無法抬起，立即想起衛生局宣導的「微笑、舉手、說你好」中風辨識口訣，毫不猶豫撥打119。經送醫診斷為腦中風，幸虧就醫迅速，醫師在3小時內完成血栓溶解治療，張先生在復健後順利恢復語言與行動能力。
衛生局強調，這起案例再次印證「時間就是腦細胞」，只要能在黃金3小時內送醫，治療成效可望大幅提升，減少後續失能風險，也提醒民眾平時定期接受健康檢查，定期測量血壓、血糖和血脂肪，做好高血壓、高血糖、高血脂三高等慢性病管理，並建立良好生活型態，包括戒菸、節酒、健康吃、規律動、控體重、好睡眠，遠離腦中風威脅。
