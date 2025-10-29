自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》睡不好易發炎 小心大腦提前老化

2025/10/29 20:06

睡眠品質不佳會引發慢性發炎，讓大腦比實際年齡更老，嚴重恐影響記憶力與專注力；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

睡眠品質不佳會引發慢性發炎，讓大腦比實際年齡更老，嚴重恐影響記憶力與專注力；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人為了追劇、加班或滑手機，長期犧牲睡眠，卻沒發現這不只是「累」，還可能正在加速大腦老化。新竹「初日診所」院長魏士航指出，睡眠品質不佳會引發慢性發炎，讓大腦比實際年齡更老，嚴重恐影響記憶力與專注力。

研究：睡眠差 大腦老化近翻倍

一份刊登於《刺胳針生物醫學期刊》（EBioMedicine）的研究指出，分析英國生物樣本庫（UK Biobank）27,500名成年人，依睡眠品質分為「健康」、「中等」與「不佳」3組，透過核磁共振（MRI）估算「大腦預測年齡」，再與實際年齡比較出「大腦年齡差距（BAG）」。結果顯示，睡眠品質愈差，大腦就愈老。睡眠中等者的BAG平均比健康睡眠者高出0.25單位，而睡眠不佳者更達0.46單位，幾乎翻倍。

慢性發炎是腦老化推手

魏士航說，長期睡不好，身體就像處於「微火慢燒」狀態，雖然不會立即出現危險，卻會持續侵蝕器官功能，其中最敏感的就是大腦。研究也發現，睡眠中等者約有6.81%的大腦老化可由慢性發炎解釋；睡眠不佳者則高達10.42%。

他提醒，肥胖是導致慢性發炎與睡眠惡化的重要因素。刊登於《前沿內分泌學期刊》（Frontiers in Endocrinology）的研究指出，肥胖者的睡眠流失速度是正常體重者的5倍，形成「愈胖愈睡不好、愈睡不好老得更快」的惡性循環。

醫授5招延緩大腦老化

想要延緩大腦老化？魏士航建議，可以從以下5大方向著手：

●規律睡眠：成人維持每天7-9小時高品質睡眠，避免長期熬夜。

●飲食調整：少吃高糖、高油脂、超加工食品，多攝取蔬菜、全穀與優質蛋白。

●規律運動：每週適度進行有氧與肌力訓練，幫助控制體重並改善睡眠。

●體重管理：肥胖會加重發炎、惡化睡眠品質，循序漸進減重能降低風險。

●穩定代謝：血糖與體重彼此影響，維持穩定代謝才能避免發炎惡性循環。

魏士航提醒，若長期睡眠不佳或體重過重，應及早尋求專業醫師協助，透過控糖、減重與生活型態調整，才能真正遠離慢性發炎，延緩大腦老化，維持清晰思考與健康活力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中