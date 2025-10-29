健康網》睡不好易發炎 小心大腦提前老化

睡眠品質不佳會引發慢性發炎，讓大腦比實際年齡更老，嚴重恐影響記憶力與專注力；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人為了追劇、加班或滑手機，長期犧牲睡眠，卻沒發現這不只是「累」，還可能正在加速大腦老化。新竹「初日診所」院長魏士航指出，睡眠品質不佳會引發慢性發炎，讓大腦比實際年齡更老，嚴重恐影響記憶力與專注力。

研究：睡眠差 大腦老化近翻倍

一份刊登於《刺胳針生物醫學期刊》（EBioMedicine）的研究指出，分析英國生物樣本庫（UK Biobank）27,500名成年人，依睡眠品質分為「健康」、「中等」與「不佳」3組，透過核磁共振（MRI）估算「大腦預測年齡」，再與實際年齡比較出「大腦年齡差距（BAG）」。結果顯示，睡眠品質愈差，大腦就愈老。睡眠中等者的BAG平均比健康睡眠者高出0.25單位，而睡眠不佳者更達0.46單位，幾乎翻倍。

請繼續往下閱讀...

慢性發炎是腦老化推手

魏士航說，長期睡不好，身體就像處於「微火慢燒」狀態，雖然不會立即出現危險，卻會持續侵蝕器官功能，其中最敏感的就是大腦。研究也發現，睡眠中等者約有6.81%的大腦老化可由慢性發炎解釋；睡眠不佳者則高達10.42%。

他提醒，肥胖是導致慢性發炎與睡眠惡化的重要因素。刊登於《前沿內分泌學期刊》（Frontiers in Endocrinology）的研究指出，肥胖者的睡眠流失速度是正常體重者的5倍，形成「愈胖愈睡不好、愈睡不好老得更快」的惡性循環。

醫授5招延緩大腦老化

想要延緩大腦老化？魏士航建議，可以從以下5大方向著手：

●規律睡眠：成人維持每天7-9小時高品質睡眠，避免長期熬夜。

●飲食調整：少吃高糖、高油脂、超加工食品，多攝取蔬菜、全穀與優質蛋白。

●規律運動：每週適度進行有氧與肌力訓練，幫助控制體重並改善睡眠。

●體重管理：肥胖會加重發炎、惡化睡眠品質，循序漸進減重能降低風險。

●穩定代謝：血糖與體重彼此影響，維持穩定代謝才能避免發炎惡性循環。

魏士航提醒，若長期睡眠不佳或體重過重，應及早尋求專業醫師協助，透過控糖、減重與生活型態調整，才能真正遠離慢性發炎，延緩大腦老化，維持清晰思考與健康活力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法