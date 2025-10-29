自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》孕期嗑藥上癮 恐生下「阿片」痛痛貝比

2025/10/29 09:00

（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/ 微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

近年來，越來越多孕婦因治療或止痛使用鴉片類藥物（特別是維持治療的美沙冬或丁丙諾啡），結果讓不少寶寶在出生前就有「阿片暴露史」，一出生就面臨「戒斷症候群」的痛苦。更驚人的是，這些寶寶長大後對疼痛會特別敏感，但背後機制一直未明。

美國邁阿密大學的研究團隊在2024年發表在《Gut Microbes》的期刊發現，關鍵竟然藏在腸道裡！他們用小鼠做實驗，模擬孕期暴露於美沙冬的情況，結果發現小鼠寶寶不但對熱痛和物理性疼痛更加敏感，體內的發炎分子 IL-17a 也升高。進一步分析發現，它們的腸道菌整個大亂：曝露組的好菌，例如乳酸桿菌、雙歧桿菌、毛螺旋菌Lachnospiraceae減少，而有些菌（Akkermansia、Clostridium sensu stricto 1、Lachnoclostridium） 增加。奇妙的是，研究人員把這些「痛覺過敏的菌」用糞便移植的方式給沒暴露過的健康小鼠，健康鼠也變得怕痛了！證實腸道菌就是關鍵。

透視腸道菌》孕期嗑藥上癮 恐生下「阿片」痛痛貝比

進一步給予孕鼠含多株乳酸桿菌與雙歧桿菌的益生菌配方VSL#3，可恢復小鼠寶寶的痛覺閾值，並伴隨腦部與中腦疼痛、免疫相關基因表現也調整回正常。

這項研究提供有力證據：腸─腦軸在孕期鴉片類止痛藥暴露與後代疼痛敏感性之間扮演關鍵角色。維持孕期腸道菌健康、適度補充益生菌，未來或許有助於降低新生兒長期神經與疼痛相關問題風險。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/ 微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

