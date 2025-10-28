自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

重陽節》90歲阿嬤僅剩5顆牙 獨居依靠志工「老老相扶」

2025/10/28 23:54

台北仁濟院董事長林明成（中）與90歲劉敏阿嬤（右）在重陽敬老餐會中毗鄰而座，兩人相約要健康呷百二。（記者李惠芬攝）

台北仁濟院董事長林明成（中）與90歲劉敏阿嬤（右）在重陽敬老餐會中毗鄰而座，兩人相約要健康呷百二。（記者李惠芬攝）

〔健康頻道／綜合報導〕「緊呷！趁熱吃哦！」台北仁濟院董事長林明成15年來從未缺席，參加仁濟院重陽敬老活動，他常常與鄰座的獨老閒話家常。過去兩位老面孔伯伯因年長未出席，林明成還特別關心詢問一番，要志工常去關懷伯伯的身心健康，還說：「若他們行動還可以，就陪他們出去走走」。

林明成今（2025）年將旗下的金融事業，慢慢交棒給下一代，但是台北仁濟院做社福這一環，他還是很放在心上。今年台北仁濟院重陽敬老餐宴，他的鄰座坐著90歲的劉敏阿嬤，他還相約明年再與阿嬤同桌共餐。台北仁濟院在關懷獨老這一塊備受肯定，他們甚至有很多志工也是年長者，「老老相扶」讓獨老不再孤單。

台北仁濟院社區服務隊自成立以來深耕社區超過30年，秉持「在地服務在地人」的精神，陪伴弱勢與長者走過無數日子。台北仁濟院於近日榮獲衛生福利部「全國衛生福利績優志工團隊獎」及「全國衛生福利志工特殊貢獻獎」，肯定其志工團隊及志工個人長年投入社區、持續發揮關懷力量的努力與付出。

劉敏阿嬤獨居在萬華，她是重陽敬老的常客，她說，自己只剩下5顆牙，根本沒有辦法吃餐宴的菜餚，但是每年還是要來感受台北仁濟院的溫情。過去，仁濟院還派人送餐到家，但是阿嬤咬不動，怕浪費了食物，請他們不用再為她備飯。「不過，我拿到熱騰騰便當，真的感動！被人家記得的感覺真好！」

劉敏阿嬤說，因為牙口不好，食物都是煮得很爛、很爛，所以都靠自己煮。也因年歲已大，親友漸凋零，她一直在萬華租屋獨居。林明成夾菜給她吃，她捂著嘴說：「歹勢！我咬不動！」董事長改舀湯給她喝，關心之情，讓阿嬤很感動。

劉敏也提到，這幾年還是有慢性病纏身，這些小病、小痛若沒有台北仁濟院對長輩提供免掛號費，她老早就沒法子支付自己醫藥費。志工三不五時來關懷她，讓她獨居不孤單。

