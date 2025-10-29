自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》抓住「這1秒」改變人生 百萬網紅心理師授秘訣

2025/10/29 13:59

百萬網紅心理師茱莉．史密斯提醒，在情緒與行動之間按下暫停鍵，允許自己不完美，有助於下一步行動；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

百萬網紅心理師茱莉．史密斯提醒，在情緒與行動之間按下暫停鍵，允許自己不完美，有助於下一步行動；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕「我做了嗎？還是我選擇了不同的反應？我順應了衝動嗎？還是沒有？」英國百萬網紅心理師茱莉．史密斯博士（Dr. Julie Smith）指出，這樣的提問是心理改變的起點。她強調，真正的成長不在於壓抑衝動，而是在衝動與行動之間「多出那一秒的覺察」。這一秒的暫停，就足以打斷長期的行為循環。

英國臨床心理專家茱莉．史密斯博士在社群平台「Dr Julie」擁有187萬名訂閱者，其影片「每天5分鐘，擺脫負面思考！心理師教你這個練習」吸引超過8萬人次觀賞。

理解自己陷入的循環

茱莉．史密斯解釋，精神科醫師多半從醫學角度出發，根據症狀列表尋找合適的診斷與藥物；而心理學家則與個體合作，強調「情境化」（formulation），也就是描繪出人們如何陷入重複的思維與行為循環。

她回憶受訓時曾向主管道歉：「對不起，這個情境化真的很混亂。」主管卻回答：「生活本來就混亂，如果你的情境化不混亂，你就錯過了什麼。」這讓她明白，混亂是人類經驗的一部分，理解它反而是走出混亂的第一步。

看見循環 才能擁有選擇

在心理治療過程中，茱莉．史密斯會協助個案描繪出事件發生、感受到情緒、產生想法、出現衝動，然後付諸行動的整個過程。

這樣的「鳥瞰視角」讓人清楚看見自己在做什麼。雖然這不會立即改變結果，卻能幫助人建立「事後覺察」。隨著練習，這種覺察會從事後轉為「當下覺察」，讓人知道「我現在在哪個循環裡」，進而有機會做出不同的選擇。

寫日記練習 衝動≠行動

茱莉．史密斯建議，用寫日記的方式練習這種覺察。當事件發生時，先寫下自己感受到的情緒與腦中閃過的想法；再記錄當下的衝動，以及自己是否順應了它或選擇了不同的行動。

這樣的日常練習能讓人看見情緒與行為的連結，也逐漸建立「我可以選擇」的信念。

寫日記的方式有助於練習覺察，可以幫助自己梳理混亂情緒；示意圖。（圖擷取自photoAC）

寫日記的方式有助於練習覺察，可以幫助自己梳理混亂情緒；示意圖。（圖擷取自photoAC）

行為背後的根源 未被滿足的需求

茱莉．史密斯指出，許多破壞性或重複性的行為，其實都源自「未被滿足的需求」（unmet needs）。愛、歸屬與安全感這些需求深藏於我們內在，不會因時間而消失。

若童年時期某個關鍵需求未被滿足，例如缺乏歸屬感或曾被拒絕，那種感覺會延續到成年的人際關係中。她說：「那些在年幼時保護你的安全行為，在成人關係裡可能成為問題。理解這些需求的存在，是改變的前提。」

面對創傷 先建立安全感

她提醒，若想回顧童年經驗或探索情緒根源，必須確保有安全的方式處理痛苦情緒。有些人太快深入那些創傷，反而被情緒淹沒。因此，心理治療師會先教導情緒穩定與自我調節的技巧，確保個案能安全面對那些強烈感受。

學習情緒工具　做「足夠好的決定」

茱莉．史密斯表示，許多人困在情緒裡，是因為缺乏理解心智運作的工具。我們不必被情緒經驗擺佈，只要下定決心學習並反覆練習，這些工具就會在之後派上用場。

她也談到完美主義：「很多人把完美主義當成優點，但那其實是一面10噸重的盾牌，看似保護自己，卻讓人動彈不得。」

她鼓勵人們練習做「足夠好的決定」（good enough decision），在失敗時仍能尊重並支持自己。因為真正的成長，來自對自己的同情與承諾。

改變，不在外在事件，而在那一秒的覺察。茱莉．史密斯強調，當你能在情緒與行動之間按下暫停鍵，理解背後的需求，學習新工具並允許自己不完美，那一秒，正是人生開始改變的瞬間。

