健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》秋冬護膚新選擇 醫：告別破壞式修復

2025/10/28 21:45

肝斑過去大都以雷射淡化，皮膚科專科醫師鄭國良表示，會誘發反黑風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕外泌體被醫美視為寶物，不過衛福部醫事司表示，目前國內僅核准外泌體作為化妝保養品原料，尚未有任何產品核准作為治療用途。尤其是人體注射治療及宣稱具療效一律違法。

皮膚科專科醫師鄭國良表示，衛福部嚴格把關的人體細胞外泌體，將改變醫美賽局，讓肌膚治療從過去的破壞式修復、翻轉為真正的再生修復。

肝斑又稱為黃褐斑，成因複雜，除了紫外線，也和荷爾蒙、壓力以及環境等因素相關，好發族群多為30至40歲女性，台灣約有三成女性受到肝斑困擾。傳統雷射雖能淡化斑點，但部分病患可能得多次治療、甚至會誘發反黑風險。

鄭國良說，長期受肝斑困擾的40歲女性患者，嘗試多種淡斑療程仍易反黑，改用外泌體複合式療程後，不只打掉舊的黑色素斑塊，膚況更穩定、健康，並能從肌底阻斷黑色素細胞大量產生黑色素傳導到表皮細胞。

隨著再生雙法即將上路，外泌體產品安全與合法性更受關注。過去在痘疤治療上相當複雜，因應疤痕類型、嚴重程度不同，得使用不同療法。鄭國良表示，並非靠打雷射就能解決所有問題。

