健康 > 名人健康事

健康網》洪詩追劇哭致眼角膜糜爛 醫：角膜太乾了

2025/10/28 20:15

女星洪詩做月子時哭太用力，得了反復性角膜糜爛，書田診所眼科主任醫師王司宏表示，最新的方法是用準分子雷射來治療有病變的角膜，治療成效不錯。（取自洪詩IG）

〔健康頻道／綜合報導〕女星洪詩在坐月子期間，眼睛充血。她以為做月子哭太用力，隔天檢查是眼睛角膜糜爛，自曝是追劇看了太入戲，哭了一下。書田診所眼科主任醫師王司宏表示，角膜表淺的傷害很快可以癒合且不留痕跡。

洪詩在IG上表示，自己有乾眼症的關係，之前就有過一睡醒眼睛打開的瞬間，突然感到很劇痛，然後瘋狂流淚。就醫後，醫師說是因為角膜太乾，所以跟眼皮黏在一起。睡醒睜眼太快速就破皮了，後來之後睡前會點淚膜一切就相安無事。

根據書田眼科診所衛教資料指出，反覆性角膜麋爛其症狀是突發性且急遽的眼睛刺痛、怕光及流淚，通常在早晨發生，尤其是張眼的那一刻。如果閉眼休息症狀大多會緩解，通常至眼科求診時，角膜的病變大多已癒合而不明顯了。所以雖然以裂隙燈及角膜螢光染色檢查，也不一定能發現病變處。

對大部分患者而言，這些症狀會自動緩解，但是可能過一段時間又會復發，令人煩不勝甚煩。有趣的是，有些異物（如砂子、鐵屑）直接穿透角膜上皮而停留在角膜上，經處理後，反而不太會造成反覆性角膜糜爛。

會產生反復性角膜糜爛的原因，是角膜上皮受損後，再生的上皮與底下的基底膜及包氏層的黏連不是很緊密，所以在閉眼休息後，一張開眼可能會將角膜上皮再度撕裂，造成上述的症狀。有些人沒有外傷的病史卻有反復性角膜糜爛的症狀，可能是角膜上皮基底膜本身就有病變存在。

如果這些保守的治療法無法抑制反復發作，有時需做前角膜基質層的穿刺，做法是以27號針頭在角膜病變處做許多表淺的穿刺傷口，使得角膜上皮與基質層能夠結疤而緊密黏連，這些穿刺傷口不會留下肉眼可見的疤痕，也不太會影響視力。

