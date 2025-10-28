自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》「Benz雄」腎臟癌病逝 醫：6類人不得不防啊！

2025/10/28 18:45

「Benz雄」港星許紹雄因腎臟癌離世，澄清醫院中港分院說，「沉默的癌症」最致命了。（取自許紹雄IG）

「Benz雄」港星許紹雄因腎臟癌離世，澄清醫院中港分院說，「沉默的癌症」最致命了。（取自許紹雄IG）

〔健康頻道／綜合報導〕「Benz雄」港星許紹雄好人緣，連日不少藝人趕忙前往醫院與他話別，他於今（28）日因腎臟癌引發多重器官衰竭，不幸離世。根據澄清醫院中港分院表示，當出現血尿、體重下降、腰痛等表現，通常已趨近中晚期。

中秋節他還出來聚餐 如今撒手離世

許紹雄家世顯赫，他醉心於演藝事業，中秋節時還曾露面聚餐，有人指出精神不錯但臉色暗淡。因此，當他急送醫院後，不少藝人都很錯愕，根本沒想到月前才與他吃飯、喝酒，如今卻病危。

血尿、體重驟降、腰痛都屬中晚期

根據澄清醫院中港分院衛教資料表示，腎臟的惡性腫瘤細胞可能出現在腎盂、腎細胞、腎皮質，或是其他器官轉移而來。其中，約90%屬於腎細胞癌，主要發生於腎小管的上皮細胞，而少部分的腎盂癌則可能與腎結石感染有關。此外，腎臟癌的染病比例逐年增加，可能與生活習慣、飲食及肥胖有關。

腎臟因為負責代謝功能，細胞異常與飲食息息相關，像是服用藥物、使用毒物以及菸酒。高危險群有六類人：

●長期吸菸者。

●年紀大於40歲、BMI值過大。

●長期暴露於化學物（苯、鎘、石油、石棉）。

●過量服用止痛藥或濫用藥物者。

●有家族遺傳史。

●自身有慢性腎病患者。

澄清醫院中港分院強調，腎臟癌因普遍沒有明顯症狀，又被稱為「沉默的癌症」。若能透過影像學檢查及早發現，將有助於盡早治療。

