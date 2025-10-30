健康網》長者半夜跑廁所真煩惱 中醫：不只腎虛 推5法改善

隨著年紀增加，不少長輩會有半夜常起床上廁所的困擾；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年紀增加，不少長輩會有半夜常起床上廁所的困擾。統計發現，60歲以上長者有8成的人晚上會起來上廁所一次以上，4成會起來2次以上，年紀越大情況越明顯。泰昌堂中醫診所中醫師蔡旻宏表示，老人夜尿的原因不是只有腎虛，可能跟身體不同系統的失衡有關。

蔡旻宏在臉書專頁「泰昌堂」發文分享，夜尿是指入睡之後到隔天起床之前，因為有明顯尿意而醒來上廁所，小便完又能繼續入睡。如果是睡前就頻繁上廁所，或是半夜因為其他原因醒來才順便去尿尿，這些並不算真正的「夜尿」。

為什麼會有夜尿？

蔡旻宏說明，腎臟像一個過濾器，會把血液裡的廢物和多餘水分過濾成尿液，再送到膀胱儲存，等尿液累積到一定程度，就會產生尿意。正常情況下，晚上不需要一直跑廁所，因為身體會分泌一種叫抗利尿激素的荷爾蒙，讓腎臟晚上多回收水分、少製造尿液，加上睡著後分泌會更多，讓我們能一覺到天亮。

然而，隨著年齡增加，可能出現以下狀況：

●晚上尿液變多

腎臟對抗利尿激素比較「不靈敏」，晚上就會產生比較多尿液；心臟功能變差、腎臟不好、血液循環不佳，會讓白天水分堆在腿部，躺下後水分回流，腎臟血流增加，夜間尿量變多。

睡眠呼吸中止症會影響荷爾蒙分泌，讓尿液更多。糖尿病血糖太高時，腎臟會透過排尿把多餘糖分排掉，也會增加夜尿。

●膀胱「容量變小」

男性攝護腺肥大會壓迫尿道，讓膀胱容易覺得「滿了」。女性子宮或膀胱脫垂，擠壓膀胱空間。膀胱發炎、結石、腫瘤等，也會讓膀胱容量變小。

●睡眠品質差

睡得不夠熟時，大腦對膀胱的感覺會變得敏感，一點點尿液就會醒來上廁所。

蔡旻宏解釋，大多數長輩的夜尿，並不是單一原因造成，通常是多種因素疊加，因此需要全面的評估與治療。

中醫怎麼看夜尿？

中醫會從整體健康狀況去判斷，老人夜尿的原因不是只有腎虛。夜尿可能跟身體不同系統的失衡有關，而這些失衡的模式，可能會單獨出現，也可能會互相影響，共同導致夜尿，例如：

●脾腎陽虛：身體的能量不足，水分代謝慢，晚上尿量多且偏清，常伴手腳冰冷、精神差。

●氣滯血瘀：氣血循環不順，形成阻塞壓迫膀胱（像攝護腺肥大、子宮肌瘤），導致膀胱空間變小。

●濕熱下注：骨盆腔環境濕熱，膀胱容易過度敏感，常有灼熱或疼痛感。

●心腎不交：睡不好讓膀胱變得敏感，半夜容易醒，伴隨心煩、失眠、口乾。

中西醫合力，改善更全面。蔡旻宏強調，如果西醫檢查發現有器質性問題（如嚴重攝護腺肥大、子宮脫垂、膀胱腫瘤），應優先處理根本病因。在手術或治療後，中醫則能透過調理體質、改善循環、穩定膀胱功能，幫助減少夜尿，以及提升睡眠品質等做後續改善。

蔡旻宏提供生活裡的5個方法改善，包括：下午3點後避免咖啡、茶等含咖啡因飲料；不要靠喝酒助眠，酒精會降低睡眠品質，並增加夜尿頻率；白天避免久坐久站，每小時起來活動一下，促進血液循環；保持運動習慣，幫助腿部血液回流，減少夜間尿液；睡前2~3小時抬腿30分鐘，減少下肢水腫。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

