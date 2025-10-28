自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》3種減重解饞零食 低卡、高纖、穩血糖報你知

2025/10/28 20:47

好日子診所醫師雷維元表示，海苔低熱量又富含膳食纖維與碘、鐵、鈣等礦物質，可說是減重時解饞的好選擇；情境照。（圖取自freepik）

好日子診所醫師雷維元表示，海苔低熱量又富含膳食纖維與碘、鐵、鈣等礦物質，可說是減重時解饞的好選擇；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕減重過程中，最困難的常常不是正餐怎麼吃，而是「想吃點什麼」的時候。好日子診所醫師雷維元指出，完全壓抑口慾不但辛苦，還可能導致暴食或放棄減重計畫。其實只要挑對小點心，就能吃得滿足又不破壞成果。特別推薦海苔、堅果、蒟蒻製品等3種零食，不僅具有高纖、低熱量、延長飽足感等特色，也能讓你在減重期間吃得安心又健康。

雷維元於臉書專頁「好日子診所」發文表示，減重期間想吃零食時，建議應挑選低卡、可增加飽足感的食品，並推薦以下3種解饞點心：

海苔：低熱量、體積大，咀嚼感十足。富含膳食纖維與碘、鐵、鈣等礦物質，也是解饞的好選擇。提醒盡量挑選少鹽、不油炸的產品最健康。

堅果：富含不飽和脂肪酸、蛋白質與纖維，有助延長飽足感、穩定血糖。雖然熱量高，但每天攝取一小把約10-15公克，就能為健康帶來好處。此外，提醒應選擇原味、無調味的堅果。

蒟蒻製品：熱量極低，含可溶性纖維，可增加飽足感，並幫助腸胃蠕動。市面上常見蒟蒻麵、蒟蒻果凍等產品，可說是許多減重族的好選擇。但提醒應留意成分，避免選購添加過多糖份產品。

雷維元強調，減重並不等於絕對不能吃零食，關鍵在於選對食物＋控制份量。聰明挑選小點心，在滿足口慾的同時，不會讓身體造成額外負擔，也能讓減重更無壓力地融入日常生活。

