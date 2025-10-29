自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》飲酒讓失智拉警報？ 研究：只要喝酒風險就上升

2025/10/29 11:09

研究顯示，與終生不飲酒的人相比，只要有飲酒，失智風險就會上升；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最新研究指出，只要有喝酒，失智風險就會上升，換言之，沒有可以安心喝酒的最低門檻劑量。

腎臟科醫師王介立在臉書專頁「王介立醫師」發文分享，這項研究的新證據來源是把大型前瞻性世代資料，和孟德爾隨機化（Mendelian randomization, MR）一起分析。MR利用與飲酒量相關的基因變異當作「自然實驗」，能減少生活型態與健康行為的混雜影響。

綜合結果顯示：與終生不飲酒者相比，只要有飲酒，失智風險上升；沒有出現以往觀察研究常見的「J 型曲線」或「輕度保護效應」。

研究同時指出，早期觀察研究的「輕度飲酒較好」多半來自方法學偏差（把「戒酒者」算進「從不喝」那一群、健康使用者效應等）。這項更新與最近幾年的心血管／癌症證據一致：為了腦健康或心血管健康，沒有必要為了「好處」而開始喝酒；已經在喝的，越少越好。

王介立說明，這不是道德評價，而是風險溝通，雖然在政策上常會設定一個「建議上限」，那是行政管理與減害的門檻，但卻不是醫學上的安全線。

他總結，沒有「安全的最少酒量」。你喝的每一杯，都是與失智風險做一次交換；想保護大腦，最好的量是0，次好的就是比現在更少。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

