健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》8大食物增肌、護心好幫手 酪梨、黑巧克力都入列

2025/10/29 11:46

營養師高敏敏說，70%以上的黑巧克力富含表兒茶素，能促進肌肉生成、提升修復速度，有助增肌訓練成效；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明有運動，也努力吃蛋白質，肌肉量卻總是上不去？營養師高敏敏表示，這是因為除了訓練強度外，飲食內容更是關鍵。想讓肌肉長得結實又不發胖，建議從天然增肌食物著手。建議日常飲食攝取乳製品、牛肉、堅果、全穀類、鮭魚、酪梨、黑巧克力等8種食物，不僅能幫助肌肉生成，維持骨骼強健，還能維護心血管健康，增進訓練成效。

高敏敏於臉書專頁發文表示，想要增肌除須規律運動、睡眠充足外，重點是要吃對營養，並整理出以下8種食物，讓你吃得聰明又健康，也能吃出好線條：

乳製品：如牛奶、優格、起司等，均含有優質蛋白與鈣質，有助肌肉生成、維持骨骼強健。運動後喝一杯低脂牛奶，也是很棒的修復策略。

牛肉：富含白胺酸與肌酸，是增肌的2大關鍵營養，能幫助肌肉合成、提升力量與訓練表現，也是增肌族的黃金蛋白質來源之一。

堅果：含有好油脂與熱量，適合當健康零食，幫助增肌、增重又不怕吃進太多空熱量，選擇無調味原味堅果最加分。

全穀物：像糙米、燕麥、全麥麵包等，這些優質的碳水來源能穩定釋放能量、幫助訓練更持久。此外，還能避免脂肪囤積的風險。

澱粉類植物：如南瓜、玉米、紅豆、綠豆等，富含膳食纖維，補充能量無負擔，也是天然又安全的增肌好幫手。

鮭魚：高蛋白低熱量，含豐富Omega-3，能幫助肌肉修復與抗發炎，也是提升代謝的健康脂肪來源。

酪梨：含有好油脂、維生素與礦物質，可促進肌肉生長，也能守護心血管健康，建議搭配沙拉或全麥吐司一起吃。

黑巧克力：70%以上的黑巧克力富含表兒茶素，能促進肌肉生成、提升修復速度，適量享用不僅滿足口慾，還能讓訓練成效更好。

高敏敏提醒，增肌不是吃越多就有效，重點是：吃對營養+規律運動+充足睡眠，才能讓身體真正合成出健康肌肉。此外，別忘了喝足水分，幫助代謝更順暢；養出好體態不只是體重數字，更是力量與健康的象徵。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

