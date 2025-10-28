2階公費流感、COVID-19疫苗 竹縣衛生局提醒週六開打

新竹縣府衛生局提醒，第2階段公費流感、COVID-19疫苗週六（11月1日）就開打。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣衛生局提醒氣溫逐漸變涼，週六（11月1日）起開放50歲以上、沒有高風險慢性病的成人接種流感疫苗和COVID-19疫苗，呼籲鄉親儘速接種，分左、右手臂採「左流右新」的方式可以同時接種，可儘速獲得2種保護力。

縣府衛生局長殷東成說，每年12月底到隔年2、3月是流感流行高峰期，從中央資料發現，今年10月14日起到20日就已經新增53例流感併發重症病例和10例死亡案例，可見國內流感疫情正處於流行期。

他說，縣內13鄉鎮市衛生所以及63家合約院所都有持續提供疫苗接種服務，11月各衛生所還提供假日、夜間或到社區設站，總共將有84場次，提供第1、第2階段接種資格的鄉親就近施打。

另外，65歲以上鄉親，除接種流感疫苗、COVID-19莫德納LP.8.1疫苗，也別忘了還須施打肺炎鏈球菌疫苗。這3種都是不活化的疫苗，可以和其他疫苗同時接種在不同身體部位，或間隔任何時間接種。目前新竹縣內包含衛生所在內，共有41家合約院所可同時提供這3種疫苗一起接種的服務。

