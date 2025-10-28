自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

6旬牧場工撞柵欄斷14根肋骨 裝14根鈦合金自嘲「鋼鐵人」

2025/10/28 17:14

臺中醫院胸腔外科醫師何蕙如說，植入鈦合金鋼骨使肋骨復位固定，患者術後恢復良好。（臺中醫院提供）

臺中醫院胸腔外科醫師何蕙如說，植入鈦合金鋼骨使肋骨復位固定，患者術後恢復良好。（臺中醫院提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中67歲牧場工在斜坡開飼料車，忘拉手煞車滑下坡，工人以肉身擋車被撞斷14根肋骨，臺中醫院胸腔外科進行鈦合金復位固定肋骨手術，分兩階段手術共植入14根鈦合金鋼骨，患者住院3周後康復出院，自稱變身「鋼鐵人」，跟穿古代金鐘罩一樣厲害。

這名牧場工以肉身擋車，遭行駛下坡飼料車推到側邊柵欄，擠壓肢體造成兩側肋骨斷裂合併雙側氣胸，病況危急，血胸一度命危，被送到衛生福利部臺中醫院急救，經X光片顯示，雙側同遭擠壓導致兩側共28根肋骨，截斷14根肋骨，甚至一根肋骨斷好幾截，另有左側鎖骨及部分脊柱裂傷，呼吸衰竭需插管，病況危急。

牧場工肋骨植入14根鈦合金鋼骨（圖），患者自稱變身「鋼鐵人」。（臺中醫院提供）

牧場工肋骨植入14根鈦合金鋼骨（圖），患者自稱變身「鋼鐵人」。（臺中醫院提供）

臺中醫院胸腔外科醫師何蕙如說，評估患者肋骨未穿刺血管，生命跡象穩定後，植入鈦合金鋼骨使肋骨復位固定，患者術後恢復良好，自嘲身上14根鈦合金變身「鋼鐵人」，而由於骨頭尚在癒合，建議出院後1個月不搬重物，避免胸部二次傷害。

醫療團隊強調，臨床肋骨骨折常以保守治療為主,，但自行恢復需要3到6個月，且疼痛持續至少兩個月，嚴重多處骨折無法脫離呼吸器，部分患者還需氣切，鈦合金骨材進行肋骨復位，大幅改善患者疼痛情形。

自2022年5月起，連續3根以上肋骨骨折、連枷胸等嚴重肋骨骨折患者，符合健保補助給付部分鈦合金骨板和骨釘，每人最多給付3個骨板和18個骨釘。

至於哪些患者適合進行鈦合金肋骨復位固定手術，何蕙如說，連續3根肋骨以上、出現兩處以上骨折（稱為「連枷胸」），導致呼吸困難、肋骨嚴重錯位、使用止痛藥後疼痛指數仍高，以及合併嚴重氣胸或血胸年長患者（尤其行動不便或肌力不佳長者），經與醫師討論可作為治療選擇。

