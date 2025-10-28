嘉市出現今年首例日本腦炎 無國內外旅遊史

嘉市出現今年首例日本腦炎 ，衛生局呼籲民眾落實防蚊措施。 （資料照）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市出現今年首例日本腦炎，市府衛生局今天表示，個案為40歲男性，無國內外旅遊史，近期無豬舍、鴿舍及水稻田活動史，經通報採檢後確認感染日本腦炎，目前住院治療中，同住者無疑似症狀，衛生局已展開病媒蚊密度調查，並啟動相關防治作為。

今年截至10月28日止，全國共有21例日本腦炎確診病例，皆為本土個案，日本腦炎為經由蚊子叮咬傳播的病毒性疾病，主要的病媒蚊為三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊，多孳生於稻田、豬舍等積水處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。

衛生局呼籲民眾落實防蚊措施，按時帶家中幼兒接種日本腦炎疫苗，成人如出入高風險區域則鼓勵自費接種日本腦炎疫苗。

此外，近期國內登革熱疫情也有上升趨勢，今年截至10月28日止，全國共出現25例本土登革熱病例，範圍包括高雄、桃園、台南、台北、宜蘭等縣市，其中更包含多起本土登革熱群聚疫情，顯示病媒蚊活動頻繁。

衛生局提醒民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、出疹或腹瀉等登革熱疑似症狀，應盡速就醫並主動告知旅遊史，以利醫療院所即時診治及通報並採取防治措施。

