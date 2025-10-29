自由電子報
健康網》醫師提醒：想活長壽健康 吃飯順序「這樣排」

2025/10/29 12:27

專家表示，日常飲食對健康的影響大，不只要讓餐盤的顏色越多越好，同時留意進食的順序，讓自己更健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，日常飲食對健康的影響大，不只要讓餐盤的顏色越多越好，同時留意進食的順序，讓自己更健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕長壽專家蘇珊娜・費瑞醫師（Dr. Suzanne Ferree）從十年前開始研究長壽議題。她認為，中年階段是「只要病患願意做出一些改變，就能產生最大影響」的時期。日常飲食對長壽健康的影響無比深遠，不只讓餐盤上的顏色越多越好，同時留意進食的順序，可以讓自己更健康。

CNBC》報導，長壽專家蘇珊娜・費瑞為年齡介於45至65歲之間的病患提供各種方法，幫助他們提升健康狀況並延長壽命。她發現，中年階段是重要的時期，這位53歲的醫師與病患分享的健康做法，正是她自己每天實踐的生活方式。

為了讓大腦保持敏銳，她會跳莎莎舞；也經常與朋友一起參加靜坐營，讓身心放鬆。費瑞將生活安排得井然有序，目標是達到最佳的健康狀態。 

談到飲食時，費瑞說目標是「讓餐盤上的顏色越多越好」，她主要選擇天然食物而非加工食品。「我喜歡吃蘆筍和地瓜，尤其是那種在超市買得到的紫色地瓜，是我最喜歡的品種之一，味道非常好吃。」她說。

根據《哈佛健康出版社》（Harvard Health Publishing）指出，食用富含各種顏色的水果與蔬菜能帶來極大的健康益處，主要原因在於這些食物含有「植化素」（phytonutrients），這是一類讓植物呈現鮮豔色彩、並賦予其獨特風味與香氣的天然化合物。

哈佛的健康專欄解釋說，攝取足夠的植化素有助於降低罹患心臟病與癌症等疾病的風險。研究顯示，在色彩繽紛的植物性食物中，一類稱為「類黃酮」（flavonoids）的植化素，與促進大腦健康及降低失智症與認知退化風險之間有關。

關鍵不只是吃什麼，費瑞指出，「吃的順序」同樣重要。她說：「正確的進食順序應該是先吃蔬菜、再吃蛋白質，最後才是碳水化合物，包括飲料。」這樣做有助於減緩葡萄糖的吸收速度，避免血糖迅速飆高。

營養專家將費瑞所描述的點餐過程稱為「用餐排序」。這種做法對於糖尿病患者或糖尿病前期患者尤其有益。

