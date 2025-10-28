自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

守護腎臟從早晨做起 避開這5個習慣

2025/10/28 17:19

有5個早晨習慣會悄悄損害腎臟。早上不喝水是5個習慣之一。（擷自自X@LoriShemek）

有5個早晨習慣會悄悄損害腎臟。早上不喝水是5個習慣之一。（擷自自X@LoriShemek）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕大多數人早晨醒來後，會喝杯咖啡，匆匆度過早晨，接著繼續生活。但實際上在起床最初的幾個小時裡的某些行為，會對腎臟造成影響。印度時報（TOI）指出，有5個早晨習慣會悄悄損害腎臟。

第1個習慣是早上不喝水。睡了一整夜後，人醒來時會感到輕微脫水。此時腎臟已經過濾了好幾個小時的廢物，卻沒有攝取水分。如果早起後喝了咖啡或茶，腎臟會更辛苦地工作。

早上起床後喝一杯水，有助於排出毒素，並支持正常的過濾功能。 水對腎臟健康至關重要，水有助於預防腎結石的形成，還能降低血管加壓素（與腎臟壓力相關的荷爾蒙）的濃度，進而減輕腎臟壓力。

第2個習慣是憋尿時間過長。很多人起床後會直接吃早餐，之後再去上廁所，但長時間憋尿並非無害，延遲排尿會對腎臟造成更大壓力。

經常憋尿也會影響身體調節血壓的方式，而血壓是腎臟壓力的重要指標。忽視尿意也會導致感染，或隨著時間的推移更容易患腎結石。關鍵在於醒來後儘快排尿。

第3個習慣是空腹服用止痛藥。止痛藥是一些人早晨緩解頭痛或肌肉疼痛的常用藥物。但空腹服用止痛藥，會使藥物會迅速進入血液，進而對腎臟造成額外負擔。

值得注意的是，止痛藥必需在醫生建議下使用，且應謹慎使用。若早上真需要攝取止痛藥，務必先吃些食物，並避免攝取不必要的劑量。

第4個習慣是運動後不補水。晨間運動有益健康，但許多人忘記補充因流汗而流失的水分，這會導致脫水，從而加重腎臟負擔。

尤其是在運動後的最初幾個小時內，不及時補水會使尿液濃度更高，迫使腎臟更努力地過濾廢物。如果有早上運動的習慣，最好在運動前後喝水。

第5個習慣是不吃早餐。 許多人為了節省時間或減少卡路里，而養成不吃早餐的習慣，但這可能會適得其反。不吃東西會導致血糖水平下降，促使人在當天晚些時候渴望吃鹹味或加工零食。這些零食通常含有大量的鈉，久而久之會損害腎臟健康。

國際腎臟病學期刊上的1篇報告指出，過量攝取鈉會增加腎臟疾病進展的風險。報告稱，控製鈉攝取量可以降低風險，但許多人難以維持低鈉飲食。

若要養成吃早餐習慣，最好吃包含蛋白質、水果和全穀物的均衡早餐。均衡早餐有助於調節食慾，並長期維持腎臟和心臟健康。

