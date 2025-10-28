健康網》喝果汁血糖飆？「真壞戒」有招 百萬網紅教3法調整

專家表示，民眾看待果汁應該像甜點一樣，將其視為「液態甜點」，會對血糖造成波動；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人認為果汁含有維生素，所以對身體有益。然而，法國百萬網紅「控糖女神」潔西．伊喬斯佩（Jessie Inchauspe）提醒，如果在汽水裡加入維生素，也不會認為它就是健康的，因此，果汁應該像甜點一樣對待，應該視為「液態甜點」，會對血糖造成波動，壞處可能多於好處。既戒不掉果汁又想穩糖，她提供3法調整。

擁有百萬粉絲的「控糖女神」潔西．伊喬斯佩，經常在其YT頻道「控糖革命」上拍影片分享控制血糖的議題。

柳橙汁含糖量：1杯幾已達每日上限

潔西．伊喬斯佩指出，一杯柳橙汁約含有22克糖，這個數字與一罐可口可樂（約27克糖）非常接近。世界衛生組織（WHO）提出明確建議，每人每日糖攝取量應控制在25克以下。這意味著，僅僅1杯果汁，就幾乎佔據1天糖分攝取量。

更令人憂心的是，果汁因為榨汁丟棄了關鍵要素「纖維」，榨汁的過程就是提取水和糖分，同時丟棄了幾乎所有有益、健康的纖維。無論是新鮮榨汁，還是超市購買，最終倒入杯中的是，水和大量的糖。

這意味著，當民眾吃1顆完整的柳橙，纖維能減緩糖分吸收。但榨成汁後，你只是將水和糖分提取出來，直接倒入血液中，可能導致葡萄糖大幅飆升，遠遠超過吃完整水果的衝擊。

果汁是慢性疲勞根源

潔西．伊喬斯佩解析了果汁如何對能量和情緒造成影響：

●多巴胺的假象

喝下甜甜的果汁後，大腦會釋放多巴胺（快樂分子），讓人感覺短暫的清醒和愉悅，這常被誤認為是能量。

●造成粒線體壓力

過多的糖分會使細胞中負責製造能量的粒線體承受壓力。它們會「罷工」，無法有效製造能量，導致身體內部逐漸變得疲倦，長期下去會形成慢性疲勞。

潔西．伊喬斯佩建議，將果汁視為飯後甜點。同時要從日常中進行以下3項調整：

1.警惕攝取上限，民眾最好注意，1杯果汁就幾乎耗盡了每天的糖攝取額度。

2.改變飲用時間，如果不能完全戒除，應將果汁作為飯後甜點飲用，而不是早上空腹飲用，這有助於利用正餐中的纖維和脂肪來減緩血糖吸收。

3.選擇鹹味早餐，為了穩定血糖和長期能量，早餐應選擇鹹味早餐，這能有效改善疲勞並減少對甜食的渴望。

潔西．伊喬斯佩最後總結，即使果汁標榜「有機」、「100%天然」、「不添加糖」或「含果肉」，也不能改變高糖分的本質，要小心飲用，以免對健康帶來潛在衝擊。

