屏東縣長者假牙補助還有經費 符合者快申請

屏東縣長者申請假牙補助應儘快申請。（屏東縣衛生局提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕年滿65歲以上的屏東縣長者口腔健康補助裝置假牙，最高補助全口活動式假牙3萬元及上顎或下顎活動式假牙1萬5千元，截至10月17日受益人數859人，目前尚有經費，符合條件的民眾應盡快申請。

屏東縣衛生局長張秀君表示，為了減輕長輩經濟負擔，讓每位長輩都能展現幸福笑容，健康過好日子，符合資格的長者應儘早於11月30日前攜帶「身分證、印章」至戶政事務所開立屏東縣設籍連續滿三年證明書，再至屏東縣特約牙科醫療院所接受牙醫師評估，如接獲衛生局函知審核通過，申請人即可持審核通過文件至合約牙科醫療院所完成假牙裝置。

請繼續往下閱讀...

特約牙醫院所及補助相關資訊可至屏東縣便民服務整合申辦平台，或向屏東縣政府衛生局醫政科洽詢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法