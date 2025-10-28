自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

屏東縣長者假牙補助還有經費 符合者快申請

2025/10/28 16:26

屏東縣長者申請假牙補助應儘快申請。（屏東縣衛生局提供）

屏東縣長者申請假牙補助應儘快申請。（屏東縣衛生局提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕年滿65歲以上的屏東縣長者口腔健康補助裝置假牙，最高補助全口活動式假牙3萬元及上顎或下顎活動式假牙1萬5千元，截至10月17日受益人數859人，目前尚有經費，符合條件的民眾應盡快申請。

屏東縣衛生局長張秀君表示，為了減輕長輩經濟負擔，讓每位長輩都能展現幸福笑容，健康過好日子，符合資格的長者應儘早於11月30日前攜帶「身分證、印章」至戶政事務所開立屏東縣設籍連續滿三年證明書，再至屏東縣特約牙科醫療院所接受牙醫師評估，如接獲衛生局函知審核通過，申請人即可持審核通過文件至合約牙科醫療院所完成假牙裝置。

特約牙醫院所及補助相關資訊可至屏東縣便民服務整合申辦平台，或向屏東縣政府衛生局醫政科洽詢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中