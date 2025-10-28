乾癬纏身！ 剪頭髮遭推銷抗屑產品 創業老闆4年不敢進髮廊

頭皮、手腳出現明顯的紅斑與白屑。林口長庚皮膚科主治醫師黃毓惠指出，病友可能因搔癢抓頭皮導致傷口，增加感染風險。圖為示意圖，非當事人。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕踏入髮廊對於一般人來說是再平常不過的事，但對於中度乾癬患者卻是巨大的挑戰，中重度乾癬病友張先生更指出，他曾因為在髮廊被不友善對待，長達4年沒有剪髮。為協助乾癬患者找到友善的美髮環境，台灣乾癬協會鼓勵美髮設計師加入「乾癬友善美髮聯盟」，並將獲得認證的設計師服務髮廊公告於官網，方便病友查詢。

55歲的張先生在30歲時力拚創業，沒想到長期工作壓力下，竟誘發乾癬，導致張先生頭皮、手腳出現明顯的紅斑與白屑，張先生因此長達15年不敢穿短袖或脫下帽子面對人群，在發病初期踏入髮廊，更因此遇到不友善對待，甚至被推銷抗屑產品，他也因此曾長達4年不剪頭髮，導致髮長過背。

林口長庚皮膚科主治醫師黃毓惠指出，乾癬是一種慢性皮膚發炎的免疫疾病，不具傳染性，好發年齡有20至29歲、50至59歲2個高峰，而中重度乾癬病友病灶部位以頭皮最為常見（56%），其次為臉（49%）、指甲（27%）等部位，且病友可能因搔癢抓頭皮導致傷口，增加感染風險。

黃毓惠說，中重度乾癬患者應長期穩定治療，以「不復發」為最終治療目標，且乾癬現已有多元治療方案，如外用藥膏、光照治療、口服藥物、生物製劑，以及新型口服小分子標靶藥（TYK2抑制劑）等，可協助中重度乾癬病友良好控制病情，達到不復發的治療目標。

台灣乾癬協會秘書長王雅馨則指出，許多病友因為頭皮紅斑或乾癬造成的銀屑問題，可能在髮廊被推銷抗屑髮品，或被誤解為傳染性疾病遭拒絕服務，也有病友擔心自己造成設計師困擾，或擔憂遭到差別對待而感到焦慮。

為鼓勵乾癬患者踏入髮廊，並打造友善的美髮環境，台灣乾癬協會邀請台灣美髮設計師加入乾癬友善美髮聯盟的行列，業界美髮設計師可至線上課程平台觀看「好癬有你 美麗覺醒」乾癬教育課程，只要通過課後測驗，就能取得證書，台灣乾癬協會也會將獲得證書的設計師服務髮廊公告於官網。

