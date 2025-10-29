自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》天氣驟變當心腦中風 營養師列6大撇步遠離威脅

2025/10/29 17:34

好食課營養師林世航表示，地瓜、南瓜等相較於精製澱粉，因含有較多纖維，可穩定血糖波動，對心腦健康有益；示意圖。（圖取自photoAC）

好食課營養師林世航表示，地瓜、南瓜等相較於精製澱粉，因含有較多纖維，可穩定血糖波動，對心腦健康有益；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣一冷，除了血壓容易升高，也是心血管疾病的高峰期。除須注意保暖外，好食課營養師林世航表示，日常飲食應選擇全穀及未精製雜糧、每日攝取乳品、吃足蔬果、攝取植物性蛋白、低脂蛋白質以及適時補充水分，均有助穩定血糖、降低罹患心血管疾病的風險。

林世航於臉書專頁「好食課」發文指出，據衛福部統計，腦血管疾病高居國人十大死因第4名，大約每40幾分鐘，即有1人因此而喪命。因此，日常便應注重腦心血管疾病的預防，並提供以下6個飲食小撇步，有助遠離腦中風的威脅：

選擇全穀及未精製雜糧：如糙米、紫米、地瓜、南瓜等，相較於精製澱粉，因含有較多纖維，可穩定血糖波動，對心腦健康有益。

每日2份乳品：攝取足夠的鈣質，如牛奶、起司，有助預防高血壓，建議每天早晚一杯奶，也可以2片起司代替一杯奶以補足鈣質。

吃足3蔬2果：富含纖維的蔬果有助改善血脂、促進腸胃蠕動、預防便秘，每日最好吃足2個拳頭大的水果以及3個半碗的熟蔬菜。

善用植物性蛋白：毛豆、豆腐、豆乾等豆製品含較少飽和脂肪酸，且無膽固醇，大大減少心血管疾病風險。

選擇低脂蛋白質：除了豆類外，蛋白質可優先選擇魚、蛋類，魚類所含Omega-3脂肪酸可幫助抗發炎，每週建議吃超過2份魚貝類，一份約半掌心大小，蛤蠣或牡蠣則大約三湯匙的份量，肉可優先挑選家禽等較低脂的白肉。

適時補充水分：每日喝足體重乘以30-40cc的水，並以白開水、無糖茶為主，維持身體新陳代謝。

此外，林世航特別分享辨別腦中風口訣（FAST），強調腦中風主要有以下3大徵兆，分別是：

Face：臉部表情不對稱，嘴角歪斜。

Arm：單側手臂或腳無力。

Speech：口齒不清，喪失言語溝通能力。

而碰到上述情形，Time就很重要，所以發現者要趕緊記下患者發作時間，並立即打119求救。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中