健康網》天氣驟變當心腦中風 營養師列6大撇步遠離威脅

好食課營養師林世航表示，地瓜、南瓜等相較於精製澱粉，因含有較多纖維，可穩定血糖波動，對心腦健康有益；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣一冷，除了血壓容易升高，也是心血管疾病的高峰期。除須注意保暖外，好食課營養師林世航表示，日常飲食應選擇全穀及未精製雜糧、每日攝取乳品、吃足蔬果、攝取植物性蛋白、低脂蛋白質以及適時補充水分，均有助穩定血糖、降低罹患心血管疾病的風險。

林世航於臉書專頁「好食課」發文指出，據衛福部統計，腦血管疾病高居國人十大死因第4名，大約每40幾分鐘，即有1人因此而喪命。因此，日常便應注重腦心血管疾病的預防，並提供以下6個飲食小撇步，有助遠離腦中風的威脅：

●選擇全穀及未精製雜糧：如糙米、紫米、地瓜、南瓜等，相較於精製澱粉，因含有較多纖維，可穩定血糖波動，對心腦健康有益。

●每日2份乳品：攝取足夠的鈣質，如牛奶、起司，有助預防高血壓，建議每天早晚一杯奶，也可以2片起司代替一杯奶以補足鈣質。

●吃足3蔬2果：富含纖維的蔬果有助改善血脂、促進腸胃蠕動、預防便秘，每日最好吃足2個拳頭大的水果以及3個半碗的熟蔬菜。

●善用植物性蛋白：毛豆、豆腐、豆乾等豆製品含較少飽和脂肪酸，且無膽固醇，大大減少心血管疾病風險。

●選擇低脂蛋白質：除了豆類外，蛋白質可優先選擇魚、蛋類，魚類所含Omega-3脂肪酸可幫助抗發炎，每週建議吃超過2份魚貝類，一份約半掌心大小，蛤蠣或牡蠣則大約三湯匙的份量，肉可優先挑選家禽等較低脂的白肉。

●適時補充水分：每日喝足體重乘以30-40cc的水，並以白開水、無糖茶為主，維持身體新陳代謝。

此外，林世航特別分享辨別腦中風口訣（FAST），強調腦中風主要有以下3大徵兆，分別是：

●Face：臉部表情不對稱，嘴角歪斜。

●Arm：單側手臂或腳無力。

●Speech：口齒不清，喪失言語溝通能力。

而碰到上述情形，Time就很重要，所以發現者要趕緊記下患者發作時間，並立即打119求救。

