黑暗視為入睡信號 研究：關燈可降低心血管疾病風險

新研究發現，睡前關燈可降低心血管疾病風險。圖為睡眠示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕人們早已知道睡前關燈有助於安穩睡眠，但澳洲1項新研究顯示，關燈還有另一項顯著益處，即降低心血管疾病風險。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，該研究發表於美國醫學會網路開放期刊期刊上，由澳洲弗林德斯大學醫學與公共衛生學院進行。研究參與者平均年齡約62歲，他們來自「英國生物銀行研究」（UK Biobank study）的長期健康跟蹤計畫。該計畫自2006年起，一直在追蹤英國超過50萬名40至69歲的人的健康狀況。

參與者在2013年至2022年期間的日常生活中佩戴輕便追蹤器1週，記錄其在凌晨12時至早上6時之間受到的光照強度，然後接受9年左右的健康結果監測。研究發現，夜間暴露在強光下的人罹患心臟病的風險高出47%，心房顫動的風險高出32% 。

弗林德斯大學醫學與公共衛生學院研究員溫德雷德（Daniel Windred）表示，此研究建立在先前研究的基礎上。先前研究發現，光會擾亂晝夜節律。晝夜節律是指「身體的24小時週期」。該生理時鐘控制人的睡眠和覺醒週期，將光亮視為清醒信號，將黑暗視為入睡信號。

先前研究指出，晝夜節律被打亂會導致多種心血管和代謝過程失調，導致高血壓，並增加相關疾病的風險。晝夜節律紊亂也可能增加血液凝塊形成的可能性，進而引發中風和心臟病。

溫德雷德指出，此研究有個限制性因素，即不知道光的來源。他表示，了解夜間光照典型來源，有助於研究人員提出更明智的建議，而非僅僅是「避免夜間接觸強光」。

溫德雷德建議，如果無法關燈，盡量使用昏暗或溫暖的燈光，而不是明亮的頂燈。在臥室裡盡量避免睡在靠近窗戶的地方，可以減少光照。

