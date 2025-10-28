全室無障礙設施 嘉縣鹿草百禧日照中心今揭牌

鹿草百禧日間照顧中心以老幼共融為特色，今揭幕啟用。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣鹿草鄉公所獲前瞻基礎建設計畫經費補助，加上公所自籌經費及善心人士捐助，在重寮國小部分校地設立「鹿草百禧日間照顧中心」，由天主教中華聖母基金會提供服務，以老幼共融為特色，結合國小推動共學，今天啟用，營造社區共融的全齡共享空間。

中華聖母基金會董事長韓玲玲、縣長翁章梁、鹿草鄉長嚴珮瑜、前鹿草鄉長楊秀玉及衛生福利部長期照護司副司長吳希文等出席揭牌；翁章梁說，日照中心由中央前瞻計畫補助2410萬元，鹿草鄉公所自籌190萬元，獲鄉親蔡明瑾女士捐贈400萬元，作為室內裝修、無障礙廁所建置及適老家具輔具採購經費，基金會以蔡小姐父親之名為中心命名，感念其善心；另外，玉山銀行受託菩月樂齡公益信託捐贈日照中心復康巴士1輛，導入智慧化量測設備與資訊系統，以科技提升長照品質。

建物1樓為社區活動中心暨災民收容所；2樓為日照中心，全室無障礙，引進日本高齡友善家具與輔具，並設置多功能活動區、備餐區與無障礙廁所，配置智慧量測設備及資訊系統；3樓為鹿草鄉A級社區整合型服務中心，提供照顧計畫擬定、專業轉介與資源連結等服務。

縣府社會局表示，鹿草百禧日間照顧中心提供日間照顧、餐食、健康促進、交通接送與家庭支持等服務，民眾可撥打1966洽詢，或電洽鹿草百禧日間照顧中心05-3751566。

