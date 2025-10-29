健康網》喝酒不只傷肝！ 藥師揭隱形健康殺手是它

藥師蔡佩玲說，酒精會增加胰液中的蛋白質含量，導致胰管內產生蛋白栓子，進而造成胰管阻塞；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕酒精對人體弊多於利，眾所周知尤其危害肝臟，但其潛藏的其他健康威脅也不可輕忽。藥師蔡佩玲表示，一般人以為喝酒只會傷肝，其實默默擔負消化與控糖的胰臟，也是容易遭受酒精損害的器官。尤其長期習慣喝酒者，易造成胰管內產生蛋白栓子，進而阻塞胰管，甚至引發急性發炎。

蔡佩玲於臉書專頁「菜菜藥師 來一碟專注」發文分享，常在藥局遇到民眾因工作需要飲酒，詢問購買解酒液護肝。大多數人在乎肝藏，也在乎是否會宿醉，但不知飲酒會影響健康的另一個隱形殺手，其實是急性胰臟炎。

蔡佩玲說明，胰臟位在上腹部的深處，就在胃的後方、十二指腸旁，長得像一條「扁扁的魚」，長約12-15公分。胰臟雖然小小一條，但它的工作超多，包括：負責分泌酵素，幫你分解糖、油、蛋白質（若胰臟功能失常，吃什麼都可能引起腹瀉），此外，它也負責分泌胰島素，幫你穩定血糖。

蔡佩玲進一步說，因為胰臟是一個默默工作的「消化工廠＋血糖調控中心」以至於平常完全感覺不到它的存在，一旦急性發炎，則會讓你痛到「歪腰」、痛到背後，甚至會伴隨嘔吐、發燒，甚至以為是胃痛。

蔡佩玲強調，尤其是長期喝酒的人，無論是啤酒、烈酒還是紅酒，特別須注意。因酒精會增加胰液中的蛋白質含量，導致胰管內產生蛋白栓子。結果這些蛋白栓子會阻塞胰管，使胰液無法順利排出，壓力累積在胰臟內，進而引發急性發炎。

想要預防胰臟炎該怎麼做？蔡佩玲建議日常應遵守以下3大飲食鐵律：

●戒酒。

●飲食清淡。

●少量多餐。

蔡佩玲提醒，胰臟炎的死亡率不低，而且往往發作突然、進展快速。雖說沉默的器官是肝臟，但日常維護胰臟健康其實也不容忽視。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

