健康 > 護眼顧齒

健康網》黃斑部病變若出現結疤 醫：就算治癒視力也已受損

2025/10/28 16:32

黃斑部病變中的「多足性脈絡膜血管病變」（PCV）是老年性黃斑部病變中的一種，中國醫藥大學附設醫院眼底病變尖端治療中心主任陳珊霓表示，要定期進行眼科檢查，及早發現、治療，才不會影響視力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕黃斑部病變中的「多足性脈絡膜血管病變」（PCV）是老年性黃斑部病變中的一種，中國醫藥大學附設醫院眼底病變尖端治療中心主任陳珊霓指出，若出現結疤，就算治癒，患者的視力會受到影響。

陳珊霓在「視界羅盤 Eye要清晰」為主題的研討會上提出，多足性脈絡膜血管病變亞洲族群佔比高，早期診斷、及早治療成為關鍵，比起歐美國家的20%更為常見。

瘜肉會一再復發 有效控制可降低

她指出，國際研究也指出，若其瘜肉樣病灶反覆復發，5年後的平均視力將明顯下降。然而，如能控制瘜肉樣病灶的進程，有望降低復發頻率，減少重複治療的需求與負擔。

瘜肉破裂出血 視力會驟降至0.01

陳珊霓語重心長地說，多足性脈絡膜血管病變瘜肉樣病灶一旦破裂出血，視力可能在短時間內驟降至僅剩0.01，幾乎等同於無法清楚辨識影像、僅剩光感，對視力造成不可逆的損害。

她在門診中的患者，不乏有職業駕駛、工程師等高度用眼者，突發性的視力受損不僅嚴重影響其生活品質，更造成沉重的家庭經濟負擔。

目前多足性脈絡膜血管病變治療方式，陳珊霓說，除了雷射光凝固治療、光動力療法，也可使用抗血管內皮生長因子類藥物來治療。

創新療法問世 有望降低視網膜出血及失明危險

近期在2025年歐洲視網膜專家學會上發表的最新研究指出，創新的治療方法
不僅能改善患者視力，還能延長給藥間隔。陳珊霓表示，在一年追蹤期間，接受創新療法治療的患者，其最佳矯正視力自基線明顯提升，同時病灶也獲得控制。研究中的發現，有望降低視網膜出血和視力喪失的可能性。

