健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感疫情仍在高原期！ 左流右新二階11月開打

2025/10/28 15:14

疾管署署長羅一鈞表示，公費抗流感藥物擴大使用政策延長至11月15日，同時第二階段「左流右新」也將於11月1日開打。（記者邱芷柔攝）

疾管署署長羅一鈞表示，公費抗流感藥物擴大使用政策延長至11月15日，同時第二階段「左流右新」也將於11月1日開打。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內流感疫情仍處於流行期，疾管署統計，上週全國急門診就診人次約11萬人，雖較前週下降16.6%，但仍新增38例流感併發重症與13例死亡病例。署長羅一鈞今（28日）表示，公費抗流感藥物擴大使用政策延長至11月15日，讓民眾就醫能更快用藥防重症，同時第二階段「左流右新」也將於11月1日開打，50至64歲族群可同時接種流感與新冠疫苗，家樂福今年首度加入接種行列，與全聯、大全聯共設約120個據點，讓民眾買東西也能順便打疫苗。

家樂福首度設站 與全聯、大全聯共設120個據點

疾管署副署長曾淑慧提醒，重症患者多為未接種疫苗的慢性病患，呼籲符合公費資格者儘快接種。目前全國累計已施打超過396萬劑，預計今日將突破400萬劑。疾管署疫情中心副主任李佳琳補充，近四週呼吸道病毒檢出仍以流感為主，型別以A型H3N2最多，死亡則以A型H1N1為主，顯示雙病毒共同流行，雖然疫情略有下降，但仍高於流行閾值，民眾仍須提高警覺。

羅一鈞指出，今年流感疫苗接種踴躍，10月底預估將達450萬人次，創歷年第一階段接種對象最高紀錄。第二階段開打後，全台備有約220萬劑公費疫苗，若11月底需求仍高，疾管署將再評估是否追加採購。

羅一鈞也提到，今年家樂福首次加入接種站行列，全台32家門市同步設站，與全聯及大全聯合計約120個據點，合作通路還會贈送水果、礦泉水等小禮以鼓勵接種。

除公費疫苗外，目前市面上仍有約30萬劑自費流感疫苗可供施打。羅一鈞提醒，鄰近國家如日本、韓國、香港等已進入流行期，歐美疫情也升溫，若民眾近期計畫出國又不符合公費資格，建議可自費接種以增強防護力。

新冠疫情方面，曾淑慧表示，國內疫情目前維持低點波動，上週急門診就診約1300人次，但國際疫情持續升溫，陽性率仍在上升，民眾不能掉以輕心。疾管署呼籲高風險族群儘早接種XBB.1.5疫苗，該疫苗對目前流行的EG.5與XBB.1.9.1變異株均具保護力。

至於不少人關注的Novavax新冠疫苗，羅一鈞透露，22.5萬劑已抵台，正由食藥署查驗中，預計11月中旬開打。

