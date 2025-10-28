健康網》「臉黃」是肝壞了？ 醫揭「胡蘿蔔素作怪」 1處可判斷

每天吃地瓜對身體有益，但卻有可能造成外觀上的影響，就是「皮膚類胡蘿蔔素血症」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕5旬女性近期發現自己臉黃黃的，擔心自己出現肝臟問題。璽悅中醫診所院長羅珮琳仔細檢查後，發現她的臉確實泛黃，但眼白顏色正常，進一步查看手掌，顏色也呈現黃橘色，原來病人為了幫助排便，每天早餐都會吃地瓜，而產生一種常見但無害的「皮膚類胡蘿蔔素血症」。

羅珮琳在臉書專頁「羅珮琳醫師 Pei-Lin, Lo M.D.」發文指出，2022年有一篇國外的論文，針對「每天食用地瓜」的群體去做比較，論文一共集結22篇健康者與慢性病患者的人體研究，結論每天食用地瓜對身體的改變有：食用橙肉地瓜可提升人體維生素 A。吃地瓜有助血糖控制、血壓調節。

不過，研究同時提醒，烹調方式會影響血糖反應，若以油炸或高溫烘烤方式料理，可能導致血糖快速上升；相對地，以蒸、煮、烤等溫和方式烹調，對血糖控制較佳。

部分研究指出地瓜對肝功能也有助益。地瓜除了能緩解便秘，研究發現地瓜有助提升鐵的吸收效率，鐵質又是造血的原料，因此吃地瓜有助養血是具有理論依據的。每天吃地瓜雖然有這麼多好處，但卻有可能造成一個外觀上的影響就是「皮膚類胡蘿蔔素血症」。

羅珮琳說明，女病人的狀況是典型的「皮膚類胡蘿蔔素血症」，也就是長期大量攝入β-胡蘿蔔素導致過量的胡蘿蔔素沉積在皮膚，尤其是皮膚角質層最厚的地方，例如手掌、腳掌，比較嚴重的狀況甚至全身皮膚都變黃色，這是無害的症狀，但比較影響美觀。

羅珮琳強調，胡蘿蔔素血症與肝膽病變造成的黃疸，其最大的不同在於，皮膚類胡蘿蔔素血症「不會有鞏膜變黃」的症狀，也就是眼白的地方是正常的顏色，不需治療。教科書上都說只要停止攝取含類胡蘿蔔素的食物一段時間皮膚的顏色就會逐漸正常。

不過，也有少數個案即使停止多年，膚色仍未完全恢復，可能與個人體質及代謝速度有關。

羅珮琳補充，β-胡蘿蔔素對身體是有益的這點無庸置疑，但如果很在意膚色的民眾，攝取時可能要考慮不要大量食用，一旦發現膚色有變化可能就要暫時停止攝取，或減少食用頻率。

