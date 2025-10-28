自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

腸道菌相改變藏疾病危機 長庚開發全基因分析技術抓警訊

2025/10/28 15:08

長庚醫院結合臨床與分子檢測技術，推出「腸道微菌叢全基因分析」服務。（記者林志怡攝）

長庚醫院結合臨床與分子檢測技術，推出「腸道微菌叢全基因分析」服務。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕人體的細菌量約為細胞的1.3倍，且多數分布於腸道內，可說是「看不見的器官」，尤其腸道菌相分布與健康息息相關。長庚醫院結合臨床與分子檢測技術，推出「腸道微菌叢全基因分析」服務，可分析超過14萬種微生物與抗藥基因，協助判斷腸炎、大腸癌、帕金森氏症等疾病風險。

林口長庚微菌治療中心主任李柏賢說明，過去人體內的細菌都會與「致病」聯想在一起，但近年來已有許多研究指出，菌相多樣性是健康的關鍵指標之一，當腸道菌種多樣性下降、腸道微生態失衡，代謝性疾病如肥胖、糖尿病，以及發炎性腸道疾病、憂鬱症等慢性疾病風險也會隨之上升。

李柏賢也說，近年來透過改變腸道菌相以治療疾病的研究也相當興盛，林口長庚也已透過「腸道微菌叢植入治療」，協助患者擺脫難治型或反覆發作的困難梭菌感染，且單次臨床成功率高達85.4%，另也開發「微菌乾粉膠囊」，菌叢存活率在3個月達到90%。

此外，李柏賢提到，透過掌握腸道失衡的警訊，也可協助疾病預防與營養調整，長庚醫院在國科會「微生物相計畫」支持下，開發「腸道微菌叢全基因分析」，並已通過「實驗室自行開發檢測認證」，一次能解析5000至6000萬個基因片段，比對超過14萬種微生物與6400筆抗藥性基因資料庫。

李柏賢說，腸道微菌叢全基因分析目前屬於自費項目，民眾可在長庚醫院的胃腸科門診提出相關檢測，只要依據指示提供糞便檢體即可進行，分析完成後也會提供民眾專屬的「腸道健康地圖」，內容包括好菌與壞菌分佈比例、細菌多樣性與相關疾病風險等。

林口長庚醫檢部部主任黃瓊瑰則補充，大量的微生物，包括細菌、酵母菌和病毒，共存於人體的各個部位，如腸道、皮膚、肺、口腔等，腸道微生物群被認為是維持健康最重要的微生物群，且越來越多證據證實腸道菌相與神經系統、代謝系統、內分泌系統、免疫系統的關聯性。

黃瓊瑰指出，長庚醫院的「腸道微菌叢全基因分析」可精確鑑定10萬種以上的菌種，民眾最終取得的報告，會包括個人化腸道菌相報告總覽、菌相多樣性指標、菌相豐富度、菌相成分分析、致病菌檢測、益生菌分析、疾病風險評估等，相關技術目前也已送出專利申請。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中