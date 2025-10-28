腸道菌相改變藏疾病危機 長庚開發全基因分析技術抓警訊

長庚醫院結合臨床與分子檢測技術，推出「腸道微菌叢全基因分析」服務。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕人體的細菌量約為細胞的1.3倍，且多數分布於腸道內，可說是「看不見的器官」，尤其腸道菌相分布與健康息息相關。長庚醫院結合臨床與分子檢測技術，推出「腸道微菌叢全基因分析」服務，可分析超過14萬種微生物與抗藥基因，協助判斷腸炎、大腸癌、帕金森氏症等疾病風險。

林口長庚微菌治療中心主任李柏賢說明，過去人體內的細菌都會與「致病」聯想在一起，但近年來已有許多研究指出，菌相多樣性是健康的關鍵指標之一，當腸道菌種多樣性下降、腸道微生態失衡，代謝性疾病如肥胖、糖尿病，以及發炎性腸道疾病、憂鬱症等慢性疾病風險也會隨之上升。

請繼續往下閱讀...

李柏賢也說，近年來透過改變腸道菌相以治療疾病的研究也相當興盛，林口長庚也已透過「腸道微菌叢植入治療」，協助患者擺脫難治型或反覆發作的困難梭菌感染，且單次臨床成功率高達85.4%，另也開發「微菌乾粉膠囊」，菌叢存活率在3個月達到90%。

此外，李柏賢提到，透過掌握腸道失衡的警訊，也可協助疾病預防與營養調整，長庚醫院在國科會「微生物相計畫」支持下，開發「腸道微菌叢全基因分析」，並已通過「實驗室自行開發檢測認證」，一次能解析5000至6000萬個基因片段，比對超過14萬種微生物與6400筆抗藥性基因資料庫。

李柏賢說，腸道微菌叢全基因分析目前屬於自費項目，民眾可在長庚醫院的胃腸科門診提出相關檢測，只要依據指示提供糞便檢體即可進行，分析完成後也會提供民眾專屬的「腸道健康地圖」，內容包括好菌與壞菌分佈比例、細菌多樣性與相關疾病風險等。

林口長庚醫檢部部主任黃瓊瑰則補充，大量的微生物，包括細菌、酵母菌和病毒，共存於人體的各個部位，如腸道、皮膚、肺、口腔等，腸道微生物群被認為是維持健康最重要的微生物群，且越來越多證據證實腸道菌相與神經系統、代謝系統、內分泌系統、免疫系統的關聯性。

黃瓊瑰指出，長庚醫院的「腸道微菌叢全基因分析」可精確鑑定10萬種以上的菌種，民眾最終取得的報告，會包括個人化腸道菌相報告總覽、菌相多樣性指標、菌相豐富度、菌相成分分析、致病菌檢測、益生菌分析、疾病風險評估等，相關技術目前也已送出專利申請。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法