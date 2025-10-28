自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

腸病毒重症+1 出生4天女嬰染克沙奇A16併發腦炎

2025/10/28 15:02

〔記者邱芷柔／台北報導〕疾管署今（28日）公布國內新增1例新生兒腸病毒感染併發重症病例，為北部1名未滿月女嬰，出生第4天出現發燒、食慾不振與呼吸急促等症狀，經送新生兒加護病房治療後確診感染克沙奇病毒A16型併發腦炎，目前病況穩定，已順利出院，疾管署提醒，腸病毒傳播風險仍高，家長與托育機構不可輕忽嬰幼兒重症前兆。

疾管署防疫醫師林詠青指出，這名女嬰於10月初出生，因早產入住嬰兒室觀察，第4天出現餵奶量減少、心搏過速及發燒情形，血液檢查顯示發炎指數上升，醫師懷疑為腸病毒感染或敗血症，隨即轉入新生兒加護病房治療。檢驗結果顯示其咽喉拭子腸病毒RNA陽性，經疾管署實驗室確認感染克沙奇A16型病毒，該病毒目前是社區主要流行株之一。

林詠青補充，個案住院期間曾因併發腦炎出現呼吸中止與血氧下降，經治療後呼吸狀況改善、病情逐漸穩定，從加護病房轉至一般病房，住院時間近三週。疫調顯示，女嬰的2名同住家人在9月底曾感染腸病毒，母親雖於產前無症狀，但產後曾出現疑似感染徵兆，推測可能為周產期母嬰傳播所致。

根據疾管署監測資料，第43週（10月19日至25日）全國腸病毒門急診就診人次為8478人次，較前一週下降5.7%。近四週社區流行情形以克沙奇A16型為主，其次為A6型及伊科病毒11型。今年累計已有18例腸病毒併發重症確定病例，含8例死亡，為近6年同期最高，其中新生兒重症達15例，多數感染伊科病毒11型。

疾管署發言人曾淑慧提醒，腸病毒全年皆可能流行，特別容易在家庭與托嬰、幼兒園等場所傳播，家長與照顧者應勤洗手、確實清潔環境。準媽媽應避免出入人多或通風不良場所，若產前兩週出現發燒、咳嗽或腹瀉等症狀，應儘速就醫並告知醫師。醫療院所及托嬰機構應落實訪客管理與感染控制，降低新生兒感染風險。

疾管署也呼籲，新生兒感染腸病毒病程發展快，可能出現發燒、活力不佳或喝奶量減少等症狀；5歲以下幼童如有嗜睡、手腳無力、肌抽躍或呼吸急促等前兆，應立即送醫治療。

