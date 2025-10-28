板橋中英醫院新莊院區動土 打造智慧地區醫院

新北市的中英醫院今舉辦新莊院區新址動土典禮，副市長朱惕之到場參與動土。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市板橋區的地區型醫院中英醫院服務已逾35年，目前配合市府專案，啟動新建醫院計畫，合併板英、怡和及永和復康4家醫院，將遷址至化成路579巷的新莊院區，今（28）日院方辦理新址動土典禮，副市長朱惕之也到現場參與，院方預計2029年完工啟用，成為貼近社區的智慧醫院。

新北市衛生局指出，1986年醫療法公布實施前設立的部分醫院，因建築法修正致不符相關規定，新北市長侯友宜上任後，指示公共安全聯合稽查小組會同工務局、消防局及衛生局擬定老舊醫院輔導改善計畫，將17家醫院列為輔導改善對象。

請繼續往下閱讀...

朱惕之今肯定該院遷址改善情形，他表示，目前另有新仁醫院、公祥醫院、祥顥醫院、全民醫院、祐民醫院、宏仁醫院及中祥醫院已改善完成，尚有5家規劃原址改善、縮減規模為診所者1家，皆依序進行中，提供病人及家屬更加安全舒適的就醫空間。朱惕之期許其餘6家醫院能效仿，落實改善，一起營造安居、安全及安心的就醫環境。

明基佳世達集團董事長陳其宏表示，集團擁有20年的大型醫院經營管理經驗，將結合旗下資源，協助中英醫療體系邁向智慧醫院，打造小而強、小而美，成為最貼近社區的智慧醫院。

中英醫療社團法人執行長劉靜怡表示，新莊院區會全面導入智慧醫療系統和AI輔助技術，像是AI影像判讀、智慧床位即時監測等功能，讓醫療團隊更快掌握病患狀況，也讓照護更精準、更有效率；未來新莊院區落成，板橋院區會先進行都更，待都更完成後，屆時板橋院區原址也將升級成為嶄新的門診中心。

新北市衛生局長陳潤秋表示，感謝中英醫院與關係企業康科特在明基的協助下，於新址擴建，注入智慧醫療，相信中小型醫院是未來重要的醫院型態。

