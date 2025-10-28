健康網》黑蒜抗老養生！護肝抗疲勞 醫：4族群適合攝取

醫師張家銘表示，黑蒜的多酚含量比生蒜高4倍、有助能量代謝等，助修復、抗老、抗炎。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕你吃過黑蒜頭嗎？它不是加工添加，透過「60至90度的溫度」搭配「70至90%的濕度」，讓大蒜在密閉環境中熟成、發酵而成。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，黑蒜在亞洲地區的養生文化中已超過數百年，它的「神奇」處在於，多酚含量比生蒜高4倍、有助能量代謝等，4個族群適合靠它「吃回元氣」。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，黑蒜跟我們熟悉的白蒜頭完全不同。有時在外面餐廳吃飯會吃到，放在盤邊像顆黑棗，咬下去才發現這味道溫和、有點甜。學界普遍認為，黑蒜在民間早就是「用來補元氣」的食材。

黑蒜在熟成過程中，持續15到90天，完全不加糖、不加鹽、不加防腐劑。真正讓它風味轉化的，是「梅納反應（Maillard reaction）」，一種熟成會激發食材營養與香氣的化學機制。這個反應會把原本刺激性的「蒜素（allicin）」轉變成兩個對人體更溫和且穩定的成分：S-烯丙基-L-半胱氨酸（S-allyl-L-cysteine）與S-烯丙基巰基半胱氨酸（S-allylmercaptocysteine）。這些是讓黑蒜成為「功能醫學食物」的關鍵。

黑蒜熟成後的營養變化，多酚含量：比生蒜高出4倍；S-烯丙基-L-半胱氨酸：上升6倍；脂質組成：更平衡、不易刺激腸胃；有機酸：有助於能量代謝與腸胃修復。

張家銘提到，黑蒜不再是「不嗆鼻的蒜」，變成代謝修復組合包，具備包括對抗自由基（抗氧化）、降低發炎指數（抗發炎）、穩定血糖、保護肝臟、幫助消化、調節免疫、對抗疲勞、提升代謝等特色。如果覺得自己：最近特別容易累、工作壓力很大、飯後昏沉、常常脹氣時，不妨考思慮吃它，每天吃1到3瓣黑蒜開始。

4族群適合靠它「吃回元氣」

張家銘說明，很多人以為黑蒜是老人在吃的「補品」，其實不只是年長者，下面族群也合適補充：

●熬夜加班、免疫力低下者

●肝功能不佳、口氣重、消化不良

●三高風險族群、代謝力下降的人

●不想靠藥，但想吃得有幫助的人

張家銘總結，從醫學角度看，黑蒜是把一個原本容易刺激腸胃、但好處很多的食材，經過時間與發酵的淬鍊，變成一種更好吸收、更溫和、同時還升級功能的「黑金修復包」。吃進身體裡，幫助修復、抗老、抗炎的小助手，是屬於我們日常保養中的健康策略。

