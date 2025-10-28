健保明年設半年觀察期 輕症直衝大醫院恐得多付1200元

衛福部規劃明年起將針對醫學中心輕症就醫比例進行為期6個月的觀察，若成效不彰，最快明年7月起將收取最高5成部分負擔。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕為落實分級醫療，衛福部再出招，衛福部長石崇良指示明年起將針對醫學中心輕症就醫比例進行為期6個月的觀察，若成效不彰，最快明年7月起將收取最高5成部分負擔。換句話說，民眾若沒轉診就直接跑大醫院看診，可能得多付1200元。

健保署醫務管理組長劉林義今（28日）受訪時說明，這項政策是為了落實分級醫療，配合今年上路的「個別醫院總額」制度，要求醫學中心主動減少輕症門診占比。現行醫學中心門診量占比上限為55%，未來將進一步下調，年底前將與各大醫院協商，訂出減量目標與輕症定義。

劉林義說，第一階段將觀察各大醫院輕症病患比例是否下降，觀察期以6個月為期，若明顯下降，就不會啟動第二階段，若仍無改善，才會依法調整部分負擔。他說，依「健保法」第43條規定，民眾若未依照轉診制度直接到醫學中心就醫，門診部分負擔可按醫療費用的50%計收，以目前醫學中心門診平均費用約2400元計算，未來若實施，民眾部分負擔將達1200元。

劉林義表示，目前初步做法是排除重大傷病患者、門診化放療及OPAT（門診抗生素治療）等必要門診，其餘才納入輕症評估範圍，相關定義將與醫界協商取得共識。至於輕症比例要降多少、下降目標會在哪裡，今年底前會先訂出來，明年起先觀察6個月，若最終評估需要進入第二階段，將在事前加強民眾宣導，讓分級就醫觀念更清楚，讓大醫院回歸重症照護角色。

除了分級就醫，健保署也規劃「0到6歲兒童醫療量能保障」，劉林義指出，健保明年度總額已切出249億元，保障兒童看診點值「1點1元」，不分科別、不論在基層診所或大醫院，只要是0到6歲的孩子就醫都享有同樣保障，讓醫療院所有足夠誘因投入兒童照護。

