健保優先保障兒科點值1點1元 邱政洵：盼未來擴及青少年

2025/10/28 13:44

林口長庚副院長、兒童感染科主治醫師邱政洵表示，目前健保已規劃保障0到6歲兒童醫療健保點值1點1元，政策概念與方向沒有問題，也希望未來可以擴及青少年族群。。（記者林志怡攝）

林口長庚副院長、兒童感染科主治醫師邱政洵表示，目前健保已規劃保障0到6歲兒童醫療健保點值1點1元，政策概念與方向沒有問題，也希望未來可以擴及青少年族群。。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕近期台大醫院兒科醫師值班費引起外界討論，醫學中心兒科醫師流失問題也再度引起關注。林口長庚副院長、兒童感染科主治醫師邱政洵說，兒科醫師在大醫院完成訓練後，只有約3至4成會留在醫院服務，其他多會轉往基層醫療院所，目前健保已規劃保障0到6歲兒童醫療健保點值1點1元，政策概念與方向沒有問題，也希望未來可以擴及青少年族群。

邱政洵坦言，兒童醫療遇到困難不是昨天才發生，過去一兩年間，其他醫院都已經在面對相關問題，且除國家努力應對少子化困境，衛福部也推動優化兒童醫療照護計畫，希望改善兒童醫療的大環境。

「一個2歲的小孩子感冒，跟一個大人感冒發生，醫師看診是完全不一樣的情境。」邱政洵說，長庚醫院同樣面對住院醫師招生不足，主治醫師也因為工作負擔重、要值班，選擇轉往基層服務，且小兒科醫師從過去就有完成訓練後會往基層流動的趨勢，通常只有3至4成會留在醫院。

邱政洵說，兒童醫療是醫院、國家絕對必要的一部分，大型醫院擔負的更是重症、罕病、困難疾病的診斷治療工作，因此人力一定要保住，長庚醫療體系也持續透過提高醫師薪資、不同工不同酬的作法，希望留住人才，同時也透過區域聯防，結合醫學中心附近的地區、區域醫院、基層醫師構成醫療網，提供病童更好的服務。

至於健保署明年將首度在健保總額內匡列249億元，用於保障兒科點值與確保醫院收入，並優先讓0至6歲兒童醫療的健保點值1點1元。對此邱政洵認為，醫院也希望國家正視兒科醫師的問題，目前的政策概念、方向應沒有問題，未來也希望有機會擴及18歲的兒童、青少年族群。

