健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

苗栗醫院居家醫療團隊結合科技 打造零距離長者照護

2025/10/28 13:16

衛福部苗栗醫院神經內科醫師歐陽豪，走入社區提供居家醫療服務，使用行動超音波為臥床病人進行腹部檢查。（苗栗醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕隨著台灣已邁入「超高齡社會」，長期照護需求快速攀升，許多失能或行動不便的長者選擇留在家中由家人照護。為了讓醫療服務「不只在醫院，也能走進家裡」，衛福部苗栗醫院由醫師、護理師等專業人員組成團隊，主動深入社區與家庭，提供診療，為苗栗地區的長者與慢性病患者帶來更有溫度與尊嚴的醫療照護。

苗栗醫院居家醫療團隊整合神經內科、家庭醫學、中醫等科的醫師，與護理師、營養師及社工復健科等多元專業，共同為慢性病、失能及臥床個案量身打造個人化照護計畫，將醫療服務從醫院延伸至社區家庭，建構無縫接軌的照護網絡，讓醫療不再有距離，病人可以在熟悉的居家環境中，也能享有醫院等級的專業照護。

苗栗醫院長徐國芳指出，部苗居家醫療團隊特色之一，是新舊世代醫師攜手合作，結合資深醫師的臨床經驗與年輕醫師的創新思維，激盪出多元又精準的照護模式。神經內科醫師歐陽豪便是新世代醫師的重要成員之一，他專精於腦中風、失智症、自律神經失調、頭暈頭痛、失眠及動作障礙等疾病治療，至病人家中進行診察與衛教指導，讓醫療服務更貼近民眾生活。

徐國芳表示，透過跨域整合與專業分工，讓個案在家中即可獲得如同在醫院的服務品質。不僅提供診療與開藥，更進行用藥安全整合、營養評估、慢性病控制與健康教育，協助家屬正確執行導尿、氣切及傷口照護等技術，全面提升家庭照護能力。

